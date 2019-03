Disabili | a nessuno piace parlare di pannoloni | ma possono cambiarti la vita A volte in

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) Eccoci qui a rilevare l’ennesima beffa. Ottobre 2018. Mi reco alla Asl di appartenenza per il rinnovo annuale relativo alla fornitura di. Già dover fare il rinnovo annuale è di per sé una beffa. Infatti, dopo 20 anni di certificazioni che stabiliscono che la patologia di mia figlia è irreversibile, non si capisce cosa esattamente si debba verificare. Sono carte. Occupazioni inutili, inefficaci, che servono a pagare le aberrazioni che si producono. Tant’è che verso la fine dello scorso anno inizia un tam-tam di lamentele, che parla di cambio di ditta e assoluta inadeguatezza deiforniti.Il tema è delicato e scomodo. Si parla die a. Peccato però che le famiglie interessate, le strutture, gli ospedali e tutti coloro che questili usano direttamente o indirettamente siano in una situazione di imbarazzo. Proviamo a capire cosa ...

