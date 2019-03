Conor McGregor | il campione di NMA annuncia il ritiro

tvzap.kataweb

(Di martedì 26 marzo 2019) Tempo di ritirarsi dall’ottagono per, star dell’UFC (Ultimate Fighting Championship). Il 30enne originario di Dublinodi arti marziali miste (MMA) ne ha dato notizia su Twitter con un messaggio molto semplice: “Hey ragazzi un annuncio veloce, ho deciso oggi di ritirarmi dallo sport formalmente conosciuto come ‘Arti marziali Miste’. Auguro a tutti i miei vecchi colleghi di andare avanti nelle competizioni. Ora mi unisco ai miei ex soci in questa avventura, già ritiratisi. Una bella Pina Colada per me ragazzi!”.Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today. I wish all my old colleagues well going forward in competition. I now join my former partners on this venture, already in retirement. Proper Pina Coladas on me fellas!(@TheNotoriousMMA) 26 ...

