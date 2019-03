Clima | Calabria | “Serve sinergia per contrastare i cambiamenti climatici”

meteoweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Comunicare meglio all’esterno il lavoro svolto dai dottori agronomi e forestali e attivare sinergie sul territorio calabrese per attuare pratiche di adattamento al cambiamentotico. Con questi due output si è chiuso “Cambiamentotico – Ultima Frontiera”, l’evento organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Cosenza e da INFOLIFE e svoltosi a Cosenza il 22-23 marzo.La città di Cosenza e lahanno risposto presente di fronte ad un tema di grande attualità come quello del cambiamentotico. Agronomi, forestali, giornalisti, membri delle istituzioni e delle associazioni di categoria e comuni cittadini hanno deciso, infatti, di partecipare all’iniziativa e di avere così informazioni più complete e corrette sui mutamenti in atto.L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ha deciso di declinare la questione ...

