Skoda - La Superb festeggia i 500 000 esemplari

quattroruote

(Di lunedì 25 marzo 2019) Laha annunciato che la terza generazione dellaha raggiunto quota 500.000 con un esemplare prodotto nello stabilimento di Kvasiny, nella Repubblica Ceca (che da solo ha sfornate 358.200, mentre le rimanenti sono state assemblate negli impianti di Aurangabad in India, Nanjing in Cina, Ust-Kamenogorsk nel Kazakhstan e Solomonovo in Ucraina). Lultima versione si avvia così a raggiungere gli importanti numeri della seconda generazione. La prima, lanciata nel 2001, è stata prodotta in 136.100. Tra il 2008 e il 2015, la seconda ha totalizzato 618.500 unità. In totale, dal 2001 lammiraglia boema ha superato la cifra di 1,25 milioni di. Nel corso di questanno, lapresenterà laggiornamento dellattuale generazione che porterà su strada, oltre a novità tecniche ed estetiche, anche la prima motorizzazione ibrida plug-in per il marchio ...

cdo_NET : #Ofertas SKODA Superb 2.0 TDI PD 140cv DPF Ambition 5p - cdo_NET : #Ofertas SKODA Superb 2.0 TDI PD 140cv DPF Ambition 5p - cdo_NET : #Ofertas SKODA Superb 2.0 TDI PD 140cv DPF Ambition 5p -