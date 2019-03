Nessuna aggressione | era ubriaco e si è ferito da solo con un vetro

Il titolare del bar dei romanisti : " Nessuna aggressione" : di Silvia Mancinelli if, /Android - Chrome - webOS - iPhone - iPad - iPod - BlackBerry - IEMobile - Opera Mini/i.test, navigator.userAgent, , { document.write, " ",; } else { document.write, " ",; } "...

Bagarre alla Camera - Marattin (Pd) : “Da me Nessuna aggressione al M5s. Patetico tentativo di passare per vittime” : “Un deputato del M5s ci ha ricoperto di insulti e poi ha fatto il gesto delle manette rivolto a Migliore e al Pdper poi rivendicarlo. Venti anni fa quando si sventolò il cappio in Parlamento Napolitano sospese la seduta espellendo il deputato. Fico invece ha avallato il gesto, minimizzandolo e ci ha anche deriso mentre lasciavamo l’aula con un arrivederci” Lo ha detto il deputato dem Luigi Marattin, commentando la Bagarre ...