Kate e William | tutta apparenza | sarebbero ' Boriosi e freddi' secondo due royal experts

Kate Middleton e William non sono come appaiono in pubblico : C’è una grande differenza tra ciò che siamo e ciò che mostriamo di essere al pubblico. Cerchiamo di costruirci un’immagine che sia adatta a rappresentarci e che racconti qualcosa di positivo di noi, non lasciando trasparire i nostri difetti o i lati più misteriosi del nostro carattere. Questo vale sia per noi che per le persone note che hanno a che fare con il grande pubblico e la stampa, come i reali d’Inghilterra. Abbiamo ...

William e Harry - la verità sulla lite fra Kate e Meghan : Meghan Markle e Kate Middleton hanno davvero litigato? Se lo chiedono ormai da mesi i fan della Royal Family, fra smentite, gesti plateali e tanti gossip. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dai tabloid, la verità sulla lite fra le due duchesse sarebbe un’altra. Fonti di Palazzo riferiscono che a scontrarsi non sarebbero stata Meghan e Kate, bensì i loro mariti. Come rivela Fox News, la Regina Elisabetta sarebbe molto preoccupata per ...

Kate gelosa di William : “Flirta con la sua amica”. E lei si vendica : Kate Middleton appare sempre dolce e sorridente in pubblico, ma sa essere anche molto spietata, soprattutto quando qualcuno mette a rischio il suo legame con William. Lo rivelano alcune fonti di Palazzo, secondo cui la Duchessa di Cambridge avrebbe allontanato una delle sue migliori amiche, Rose Hanbury, perché era entrata troppo in confidenza con il marito. La donna è una ex modella 35enne, che in passato ha sfilato in passerella e lavorato per ...

«Meghan e Kate? Sono Harry e William ad aver litigato. Ecco perché...». L'indiscrezione choc : «Meghan Markle e Kate Middleton? Sono Harry e William ad aver litigato». La clamorosa indiscrezione proviene dal Regno Unito. Una persona molto vicina al principe Carlo avrebbe rilasciato...

Kate Middleton furiosa : "William flirta con la vicina" : Kate Middleton ed il principe William continuano ad essere in prima pagina sui tabloid inglesi. I reali, sono infatti l'argomento preferito dai gossippari inglesi. In queste ultime settimane si parla con insistenza di un possibile flirt di William. Tra i reali sembrerebbe infatti spuntato un terzo incomodo: Rose Hanbury. A riportare l'indiscrezione il settimanale Gente.Tra William e Kate spunta una marchesaMa chi è Rose Hanbury? Il magazine ...

Kate litiga con la sua migliore amica e ordina a William di cancellare lei e suo marito dalla cerchia ristretta : La Duchessa di Cambridge pare aver litigato aspramente con una delle sue migliori amiche tanto da arrivare a dire a William di cancellarla dalla stretta cerchia di amicizie della coppia reale. Kate, 37 anni, vedrebbe Rose Hanbury, 35 anni, come una "rivale" e la loro amicizia, una volta inossidabile, pare sia andata distrutta, secondo gli insider reali.Il principe William ha anche provato a fare da mediatore tra le due donne, dato che lui e Kate ...

Non Kate e Meghan : sarebbero i principi William e Harry ad aver litigato : Plot twist The post Non Kate e Meghan: sarebbero i principi William e Harry ad aver litigato appeared first on News Mtv Italia.

Kate Middleton e William - matrimonio in crisi? Spunta una ex modella per il Principe : Ultimamente William e Kate sono stati paparazzati in grandissima sintonia durante le apparizioni pubbliche: i duchi di Cambridge hanno regalato sorrisi ai sudditi e ai fotografi e sono apparsi complici e uniti, tuttavia si vocifera che il loro matrimonio potrebbe essere in crisi. È il Daily Mail a riportare un rumor che si sta diffondendo in queste ore su una particolare amicizia tra il Principe e la sexy Rose Hansbury, una ex modella di 35 anni ...

“Kate Middleton e William in crisi : ci sarebbe di mezzo una donna - Rose Hanbury” : Il gossip non passa certo inosservato: aria di crisi tra Kate Middleton e il Principe William. Un retroscena piccante che arriva direttamente dal Daily Mail, il tabloid brittanico molto infromato sulle vicende della famiglia reale, pur non parlando di corna, fa sapere che a creare tensioni nella coppia sarebbe una donna non più misteriosa. Si tratta di Rose Hanbury, ex modella trentacinquenne, appartenente all’alta borghesia britannica, ...

Matrimonio in crisi fra Kate Middleton e il principe William? Spunta un euro amicizia sospetta con una sexy modella : C'è un gossip molto piccante fra le pagine del Daily Mail, tabloid britannico molto attento alle vicende della famiglia reale. Secondo i ben informati ci sarebbe aria di crisi fra Kate Middleton e il ...

Meghan Markle e Harry trasferiscono gli uffici lontano da Kate Middleton e William : Il Principe Harry e Meghan Markle si allontanano da William e Kate Middleton. I loro uffici non saranno più a Kensington Palace, per volere della Regina. Dopo il susseguirsi di voci per settimane, l’annuncio è infine giunto. I Principi William e Harry separeranno in via definitiva i propri uffici. Per la precisione sarà il secondogenito a traslocare, dicendo addio a Kesington Palace. Lo stesso avverrà, di conseguenza, per sua moglie Meghan ...

Kate Middleton e William : un’amica svela il segreto del loro amore : Il segreto dell’amore di Kate e William? Prendersi in giro, sempre. Lo svela chi li conosce bene e ha vissuto da vicino le divertenti schermaglie amorose dei Cambridge. I due sono sposati da quasi otto anni e hanno tre figli – George, Charlotte e Louis – nonostante ciò la fiamma dell’amore non si è mai spenta. Fra Kate e William c’è una grande complicità, anche grazie ai continui scherzi e le battute fra marito e ...