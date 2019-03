Juve in ansia | infortunio per Cristiano Ronaldo col Portogallo

Portogallo - Ronaldo infortunato : Juve in ansia : LISBONA, Portogallo, - Cristiano Ronaldo è uscito a causa di un problema muscolare alla coscia destra al 31' del primo tempo. L'attaccante della Juventus ha chiesto il cambio e Fernando Santos lo ha ...

Juventus - ansia per Ronaldo : esce per un problema muscolare durante Portogallo-Serbia : LISBONA - Serata di ansia per il Portogallo e per tutti i tifosi della Juventus. Cristiano Ronaldo, durante la gara di qualificazione agli Europei tra la Nazionale lusitana contro la Serbia, si è ...

Le notizie del giorno – Juve in ansia per Ronaldo - le ultime sulle condizioni di Ospina : Le notizie del giorno – Dopo i test negativi, David Ospina è stato dimesso dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, in provincia di Caserta, in buone condizioni di salute. Tutti gli esami a cui si è sottoposto, si apprende, hanno dato lo stesso esito tranquillizzante di quelli svolti all’ospedale San Paolo ieri sera. Il portiere è tornato nella sua abitazione insieme alla moglie e rimarrà a riposo oggi e domani dopo ...

Infortunio Douglas Costa - Juventus in ansia : c’è la data del ritorno : Infortunio Douglas Costa- Secondo quanto trapelato dalle ultime notizie provenienti dall’infermeria, Douglas Costa non sarà a disposizione di Allegri in vista del prossimo match di campionato contro il Napoli. L’esterno brasiliano non ha ancora smaltito il problema muscolare e Allegri punta a recuperarlo in vista della super sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il […] More

Ansia Juve - Ronaldo potrebbe saltare trasferta di Napoli : Roma, 27 feb., askanews, - Cristiano Ronaldo potrebbe saltare la trasferta in casa del Napoli per un problema alla caviglia sinistra. Ronaldo oggi si è allenato a parte e verrà sottoposto ad ulteriori ...

Juve - ansia per Khedira : MADRID, SPAGNA, - Non c'è Sami Khedira , ma in realtà i bianconeri - giocatori, tifosi - sono tutti con lui. Il campione tedesco non ha infatti preso parte alla trasferta di Madrid per la sfida d'...

Juve - ansia Douglas Costa verso l'Atletico : La Juventus si prepara per la trasferta di Madrid contro l'Atlético. Come riporta Sky Sport , non ha recuperato del tutto Douglas Costa , che anche oggi si è allenato solo parzialmente con il gruppo: il brasiliano può stringere i denti e rientrare tra i convocati per il match di ...

Juventus a riposo dopo il Parma - ma in ansia per Douglas Costa e Bernardeschi : Quella di oggi per la Juventus è una domenica di relax e di riflessione. Infatti, dopo il 3-3 contro il Parma i bianconeri godranno di due giorni di riposo, visto che la ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di martedì. In queste ore però la Juve è in ansia per le condizioni di Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Entrambi sono stati costretti ad abbandonare anzitempo il campo a causa di acciacchi fisici. Il brasiliano è uscito ...

Juventus - Bonucci : 'Senza drammi - senza ansia' : TORINO - La Juventus vuole ripartire subito dopo il pareggio contro il Parma . Il 3-3 all' Allianz Stadium ha messo in evidenza qualche difficoltà in difesa per i bianconeri che ieri nella sfida ...