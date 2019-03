F1 | test in vista per Mick Schumacher

Roberta Ragusa potrebbe essere viva : testimone ha raccontato di averla vista in Francia : A distanza di sette anni dalla sparizione di Roberta Ragusa, spunta una testimonianza molto importante. Della notizia se ne è occupata oggi Barbara D'Urso all'interno del suo programma Pomeriggio 5. Un testimone rivela di aver visto Roberta in Francia, più precisamente a Cannes e di essersi avvicinato a lei. La donna è scomparsa tra il 12 ed il 13 gennaio 2012 ed il marito fu accusato della distruzione del cadavere, mai ritrovato. ...Continua a ...

Volley – La Revivre Axopower non si monta la testa : Pesaresi e Kozamernik in vista della sfida con Perugia : Il post Vibo Valentia della Revivre Axopower Milano affidato alle parole di Pesaresi e Kozamernik È rientrata alla base la Revivre Axopower Milano che, dopo la trasferta in Calabria a Vibo Valentia contro i padroni della Tonno Callipo, ha fatto ritorno in Lombardia per preparare la settimana che porterà all’ultima giornata di regular season in cui i ragazzi di coach Giani ospiteranno Perugia. La vittoria esterna, la decima nel girone di ...

Imane Fadil morta - l’ultima intervista della teste del caso Ruby : “Ho detto la verità. E subito tentativi di corruzione” : Aveva raccontato quello che succedeva nelle cosiddette cene eleganti di Arcore, cioè il bunga bunga. Aveva denunciato di aver ricevuto “tentativi di corruzione“. Poi aveva chiesto di costituirsi parte civile ma era stata estromessa dall’ultimo processo sul caso Ruby, quello che vede imputato anche Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari. Risalgono al 15 gennaio scorso le ultime dichiarazioni Imane Fadil: solo due ...

Famiglia : Verona - protesta attivista Lgbt : ANSA, - Verona, 15 MAR - Momenti di tensione oggi al municipio di Verona durante la conferenza stampa di presentazione del XIII Congresso mondiale delle famiglie, dal 29 al 31 marzo nella città ...

Tra test e allenamenti il Ravenna Women si prepara in vista della volata finale : Le ragazze del Ravenna Women nel corso di un match Con il campionato italiano fermo per la partecipazione delle azzurre alla Cyprus Cup, torneo di calcio femminile a cadenza annuale riservato alle ...

Netflix : aumenti in vista in Italia? Per adesso - solo un test : Netflix è ormai accessibile praticamente dovunque e conta oltre 139 milioni di abbonati nel mondo, e questo la rende una delle piattaforme di streaming video più popolari al mondo. La crescita della società passa per investimenti miliardari destinati ad offrire al pubblico un catalogo di contenuti molto ricco che comprenda numerose produzioni originali tra serie, documentari e produzioni cinematografiche. Ma la necessità di investire risorse ...

Mick Schumacher : test F1 in vista ad aprile : Ad aprile Mick Schumacher potrebbe provare una monoposto di F1 2019. Secondo Sky Italia il 19enne, di recente entrato nella Ferrari Driver Academy, potrebbe guidare una Alfa Romeo Racing. Grazie allo stretto legame tra l’ex-Sauber e la Ferrari, Schumacher – che quest’anno corre in Formula 2 – potrebbe girare nel test dei giovani piloti dopo […] L'articolo Mick Schumacher: test F1 in vista ad aprile sembra essere il ...

F1 - test Barcellona 2019 : Antonio Giovinazzi parte forte grazie ad un’ottima C38 e sogna in grande in vista del Mondiale : Buona la prima per Antonio Giovinazzi nella sua prima settimana di Test ufficiali a Barcellona nel ruolo di pilota a tempo pieno di Formula Uno nel team dell’Alfa Romeo Racing. Il pugliese ha completato il programma di lavoro previsto dalla squadra in maniera impeccabile, al netto di un paio di sbavature di guida comprensibili considerando il nuovo mezzo e le temperature rigide dell’asfalto catalano del Montmelò. L’alfiere ...

F1 - test Barcellona 2019 : Red Bull molto competitiva nei long-run e affidabile dal punto di vista motoristico : La prima settimana dei Test pre-stagionali di Formula 1 è andata in archivio ed i primi riscontri forniti dalla pista del Montmelò sono stati molto incoraggianti per una delle squadre pretendenti al titolo iridato: la Red Bull. La scuderia di Milton Keynes è partita con il piede giusto in questa prima tranche di prove, collezionando 475 giri complessivi senza particolari problemi di affidabilità (priorità assoluta del team dopo le difficoltà ...

UAE Tour 2019 : Gianni Moscon al debutto stagionale. Ruolo da capitano per testarsi in vista della Tirreno-Adriatico : Tra le tante stelle presenti alla prima edizione dell’UAE Tour ci sarà anche Gianni Moscon, che farà il suo esordio stagionale in questa corsa. Il 24enne trentino sarà co-capitano del Team Sky insieme al polacco Michal Kwiatkowski, un’occasione importante per essere subito protagonista e mettersi alla prova in vista delle prime grandi corse del calendario italiano, in cui sarà chiamato a centrare il successo. L’UAE Tour si aprirà con una ...

MotoGP - test Losail 2019 : Ducati - una pista amica per provare a spaventare la concorrenza in vista del Mondiale : 4 Ducati davanti a tutti: è questo il dato con cui si siamo lasciati alle spalle la Malesia. Nella tre giorni di Test sul tracciato di Sepang le Rosse hanno messo in mostra un passo invidiabile sia sul giro secco che sui long run, risolvendo in quest’ultimo caso le iniziali criticità sul consumo degli pneumatici, con poco grip in pista ed alte temperature. Il lavoro di affinamento ha dato i suoi frutti e Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, ...

Top & flop - Atalanta-Milan : Piatek traina anche di testa. Gigio - svista indolore : Serata da applausi per il Milan a Bergamo: poche, pochissime ombre, e tante luci. Il gol ritrovato da Calhanoglu inserisce di diritto il turco tra i migliori in campo, ma di questi tempi c'è un attore ...

F1 - Vettel ‘battezzerà’ la nuova SF90 : il programma di lavoro della Ferrari in vista dei test di Barcellona : In vista dei test di Barcellona, la Ferrari ha stilato il programma di lavoro: sarà Vettel a ‘battezzare’ la SF90 nella giornata di lunedì Oggi la presentazione, lunedì i testi di Barcellona per cominciare ad ottenere le prime risposte dalla SF90. Sono giorni intensi per la Ferrari, protagonista oggi del lancio della nuova vettura, pronta a contendere i titoli mondiali a Mercedes e Red Bull. Nella giornata di domenica il team ...