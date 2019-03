Dimenticatevi del Redmi Note 7 Pro | non arriverà in Europa

optimaitalia

(Di lunedì 25 marzo 2019)Speravate che il7 Pro venisse commercializzato anche in? Ci dispiace deludervi, ma non sarà così: lo ha rivelato direttamente John Chen, direttore regionale per il Sud-est asiatico, affermando che il prodotto non verrà messo in vendita al di fuori dei confini di India e Cina. Non c'è, né molto probabilmente mai ci sarà una versione internazionale di questo smartphone, destinato a restare appannaggio locale. Le motivazioni sono facili da intuire: l'OEM preferisce riservare ai mercati globali il7, fratello minore del7 Pro (vi abbiamo parlato entrambi in questo articolo).Trattasi di smartphone capaci di esercitare un certo appeal, tutti e due appartenenti alla fascia media del mercato. Il7 Pro differisce dal7 per l'inclusione di un sensore fotografico Sony IMX586 da 48MP. Quest'anno il produttore si è davvero ...

