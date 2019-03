Di Maio vuole ' più rispetto' dalla Lega

Il guru dei navigator scelto da Luigi Di Maio vuole viaggiare solo in business class : Domenico Parisi, neopresidente M5S dell’Anpal, sta conducendo una sua personale battaglia sui rimborsi degli aerei per tornare a casa. Negli Stati Uniti Reddito di Cittadinanza, perché sarà un flop " "Ho cercato lavoro in Mississippi: mi hanno offerto un posto come cappellano militare" "

Di Maio vuole dare la cittadinanza a Ramy - il bambino-eroe di Milano. Salvini temporeggia : "Valuteremo" : dare la cittadinanza italiana per meriti speciali a Ramy, il tredicenne di origini egiziane che ieri ha nascosto il cellulare del sequestratore di San Donato Milanese, avvisando per primo le forze dell'ordine. È la proposta che arriva dal vicepremier Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "Ha messo a rischio la propria vita per salvare quella dei suoi compagni. È la cittadinanza per meriti speciali che si può conferire ...

Via della Seta - i dubbi di Salvini : 'Controllare chi vuole investire in Italia' - Di Maio : 'La Lega mi sorprende' : Significa più crescita, più economia, più sviluppo per le nostre imprese e più lavoro". Quindi una frecciatina all'alleato di governo: " Mi auguro che la Lega - continua il leader del M5s - sia della ...

Maria Teresa Meli asfalta Luigi Di Maio : "Se la canterà come vuole ma la Tav si fa" : "I bandi sono stati fatti, è tutto regolare. La Tav si fa, poi se Luigi Di Maio fa finta che si può non fare sono tutte cavolate. Il M5S se la canterà come vuole, ma si fa". Maria Teresa Meli, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, spiega che "il problema è che sulla Tav ha vinto Matteo Salv

Di Maio : M5S vuole dare tranquillità. Il governo durerà altri 4 anni : Via della Seta è per export, non è intesa politica con la Cina "Io rispetto le preoccupazioni del nostro alleato, ma se stiamo guardando alla Via per la Seta non è per fare accordi politici con la ...

Di Maio non vuole intestarsi la caduta del governo : no a prove di forza in Cdm - pronta una risoluzione : "Se Salvini decide davvero di rifiutare il dialogo, lunedì partono i bandi, e il giorno dopo presentiamo noi una risoluzione in Parlamento per dire no al Tav". È su questa linea che la war room di Luigi Di Maio riunita a Palazzo Chigi si alza e si dirige verso la sala stampa di Palazzo Chigi. Il capo politico del Movimento 5 stelle si presenta con gli occhi scavati da poche ore di sonno, evidentemente spiazzato dalla mossa del ...

Tav - oggi il vertice tra Conte e i due vice E Di Maio chiede una tregua a Salvini Il Pd vuole la sfiducia per Toninelli : La strategia del premier, i tempi per l’opera incombono e le Europee si avvicinano. I leghisti però avvertono: arriverà il redde rationem