Ci salveranno le ossa rotte dei rugbisti e la birra a fine partita

ilfoglio

(Di lunedì 25 marzo 2019) Non sappiamo se, come diceva lo scrittore ed ex giocatore inglese David Storey, il rugby sia “l’ultimo sport da uomini rimasto” – intuiamo però quanto sia rischioso dirlo in questi tempi di femminismo arrembante e di Nazionale italiana femminile che vince, a differenza di quella maschile. Quello che