Cessione Salernitana | Giuseppe Lettieri | “sono a disposizione”

(Di lunedì 25 marzo 2019) "Se De Luca mi chiamasse, non direi di no a prescindere. Su due piedi è sempre una cosa difficile, il calcio vive un momento storico particolare e chi gestisce oggi una società deve essere comunque un esperto del settore, che sappia bene come funziona". Sono le dichiarazioni di, patron del centro commerciale "La Fabbrica" di Salerno in una intervista rilasciata al sito "news" e sulle voci di unadelladi Lotito. "Ci faccia capire Lotito cosa vuole farne, ma se si trovasse qualcuno disposto a rilevare la squadra, si potrebbe avere la possibilità di fare dei ragionamenti. Lanon dev'essere gestita come un qualcosa di residuale e condivido la richiesta della città di campionati di qualità e non di soffrire ogni anno".

