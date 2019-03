Beatrice Valli di Uomini e Donne ricoverata in ospedale | ' Sto molto male | preferisco non

U&D - Beatrice Valli in ospedale preoccupa i fan : ricoverata per almeno 7 giorni : Vi ricordate di Beatrice Valli? La ragazza è stata corteggiatrice di Uomini e Donne ed è stata la scelta di Marco Fantini. La donna è anche sorella di Ludovica Valli, altro volto noto al pubblico di Maria De Filippi. Ad ogni modo, nelle ultime ore la ragazza ha generato un bel po' di preoccupazione sui social, dal momento che ha pubblicato delle Instagram Stories direttamente dall'ospedale. Una delle prime immagini ritrae il suo braccio con una ...

Uomini e donne - Beatrice Valli ricoverata d'urgenza : "Sarà dura" : L'ex tronista su Instagram: "Portata qui in ambulanza dopo forti dolori al basso ventre". Ecco che cosa è successo

Beatrice Valli : l’assenza al compleanno di Ludovica - nozze e altro figlio : Beatrice Valli in confidenza: il motivo dell’assenza al compleanno di Ludovica, le nozze, il modo sorprendente in cui ha rivelato a Marco Fantini di essere incinta e il pensiero al prossimo figlio Beatrice Valli, quante chicche. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è concessa una lunga chiacchierata con i fan su Instagram, rivelando molte […] L'articolo Beatrice Valli: l’assenza al compleanno di Ludovica, nozze e ...

Uomini e Donne - Beatrice Valli : "Sono diventata mamma molto giovane - lo consiglio. La famiglia è la cosa più importante" : Dopo Uomini e Donne, la vita professionale e quella privata di Beatrice Valli, ex corteggiatrice e fidanzata con l'ex tronista Marco Fantini, sono decollate. La 24enne bolognese, già mamma del piccolo Alessandro, è diventata madre per la seconda volta con la nascita di Bianca, la figlia nata dalla lunga storia d'amore con Marco; per quanto riguarda il lavoro, invece, la Valli lavora con i social network e il suo ruolo di influencer la ...

Beatrice VALLI/ 'Mio figlio Alessandro non vuole più foto sui social' : Mamma ed influcencer, BEATRICE VALLI si è raccontata in un'intervista al Corriere parlando dell'amore per Marco Fantini e dei figli Alessandro e Bianca