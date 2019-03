Astronomia | fuochi d’artificio cosmici | tanti suggestivi fenomeni riuniti in una sola FOTO

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) Questa stupefacente immagine dell’ESO illustra chiaramente perché gli osservatori astronomici sono abitualmente costruiti in luoghi remoti e spesso inospitali. All’osservatorio La Silla dell’ESO, in Cile, il cielo è così limpido e non turbato da fonti artificiali di luce che sembra come se fosse in corso uno spettacolo pirotecnico di colori vivaci!Questagrafia, scattata dall’ambasciatoregrafo dell’ESO Petr Horálek, è stata proiettata digitalmente per mostrare il più possibile il cielo. Questo è il motivo per cui le strade che portano al telescopio New Technology Telescope (a sinistra) da 3,58 metri e al telescopio da 3,6 metri (a destra) appaiono distorte, e il fiume luminoso di luce che è la Via Lattea sembra curvare nel cielo, che si estende da orizzonte a orizzonte.A parte id’artificio, questa scena è piena di incredibili ...