wired

(Di lunedì 25 marzo 2019)Dopo il suo debutto nel settembre 2005,si è consolidata come una delle serie fantasy più longeve della storia della televisione Usa. La serie prodotta per il canale americano The Cw (da noi va in onda, invece, sulla Rai) segue le avventure di Sam e Dean Winchester, due orfani che si mettono sulle tracce del loro padre scomparso, affrontando nel mentre una serie di demoni, mostri, creature mitologiche e soprannaturali e venendo coinvolti anche in una lotta senza quartiere fra Paradiso e Inferno. L’annuncio della messa in produzione di una 15sima, però, coincide ora con la conferma che quelli saranno anche gli ultimi episodi a essere trasmessi.Hey #SPNFamily here’s a little message from @JensenAckles @mishacollins and me. I’m so grateful for the family that’s been built because of the show. Excuse me while i go cry. pic.twitter.com/QDXDsAyIfK— ...

MilanoCitExpo : Addio Supernatural, la 15esima stagione sarà l’ultima #DipartimentoInnovazioneTecnologia - micheleiurillo : Addio Supernatural, la 15esima stagione sarà l’ultima - Noovyis : Un nuovo post (Addio a Supernatural: La stagione 15 sarà l'ultima) è stato pubblicato su Playhitmusic - -