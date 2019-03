Viaggi nel tempo | realizzato il primo con un computer quantistico

Viaggia con un orango drogato chiuso nella valigia : Nel mondo sono presenti solo 100mila esemplari di orango e per questo motivo è definita come specie in pericolo di estinzione dall'Unione internazionale per la conservazione della natura; proprio in ...

Viaggia con un orango ?drogato chiuso nella valigia : Aveva riposto un piccolo esemplare di orango nella valigia dopo averlo drogato. Per questo motivo Andrei Zhestkov, un turista russo di 27 anni, è stato arrestato all'aeroporto di Bali, in Indonesia, con l"accusa di traffico di specie protette e ora rischia 5 anni di prigione e una multa da 7mila dollari. All"aeroporto, il 27enne è stato fermato alla dogana per normali controlli ma, aperta la valigia, gli agenti si sono trovato davanti un ...

Ciao Darwin - il Viaggio nel tempo degenera con donna Ciretta e Bonolis asfalta gli omofobi : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Ciao Darwin 8, il varietà condotto da Paolo Bonolis che questa settimana ha proposto al pubblico la sfida tra il Family Day e il Gay Pride. Al timone della prima squadra abbiamo trovato il cantante Povia, mentre a quello della squadra arcobaleno vi era Vladimir Luxuria. Uno dei momenti più divertenti dello show di ieri è stato quello in cui si è disputata la prova 'A ...

Le città più economiche del mondo dove Viaggiare nel 2019 : #1 IL CAIRO - 48 euro al giorno#2 CITTA' DEL MESSICO - 72 €#3 ANTALYA - 75 €#4 BUENOS AIRES - 76 €#5 MUMBAI - 78 €#6 CHIANG MAI - 79 €#7 KUALA LUMPUR - 83 €#8 RIGA - 84 €#9 NAIROBI - 85 €#10 MANILA - 88 €#11 PATTAYA - 95 € #12 MOSCA - 95 €#13 LIMA - 97 €#14 VARSAVIA - 103 €#15 BALI - 106 €#16 DUBRONVINK - 108 €#17 VALENCIA - 108 €#18 CRACOVIA - 109 €#19 MARRAKECH - 112 €#20 TALLIN - 113 €Anche quest’anno lasminute.com ha stilato una ...

Mario Soldati - un Viaggio nell'allegria : ... ma al tempo stesso inizia a lavorare nel cinema, prima come sceneggiatore e poi come regista, firmando quelli che al tempo sono considerati dei capolavori, come Piccolo Mondo Antico e Malombra. Ma ...

Viaggio nelle città sostenibili. Il futuro di Lodi corre su una ciclabile : Due milioni di euro di investimenti sulle piste ciclabili, l'introduzione della tariffa puntuale per ridurre ancora di più la quantità di rifiuti non differenziati, il consolidamento del rapporto con l'Università e col Polo Tecnologico Padano e il supporto di una fitta rete sociale a sostegno delle fragilità. Sono questi i principali strumenti sui quali Sara Casanova, che dal 27 giugno del 2017 è sindaco di Lodi. “Grazie all'impegno e alla ...

Paul Kalkbrenner - a Milano trionfo al Fabrique nel Viaggio tra passato e futuro (e ritorno). E il dj tedesco annuncia già altre due date in Italia : Non hai da preoccuparti, perché tornerò presto, dice la sua canzone più celebre, Sky and Sand. E non c’è da stupirsi se Paul Kalkbrenner, il fuoriclasse della musica elettronica mondiale, ha annunciato che tornerà a Milano il 9 giugno al Social Music City, prima di fare tappa all’Home Venice di Mestre il 13 luglio. I suoi fan non sono ancora di certo sazi dopo lo show di sabato al Fabrique: due ore e mezzo di musica, con un bis e ...

TV - Rai Storia : “Italia : Viaggio nella bellezza” - alla scoperta dei depositi museali : Nell’immaginario comune i depositi dei musei sono considerati magazzini sporchi e polverosi dove sono nascoste opere che vengono negate alla pubblica fruizione. “Italia: Viaggio nella bellezza”, in onda lunedì 18 marzo alle 22.15 su Rai Storia, sfata questo luogo comune con un Viaggio nei depositi di quattro grandi musei italiani: il Museo delle Civiltà di Roma, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo Archeologico di Adria e la ...

Un 'Viaggio' nella depressione - come riconoscerla e affrontarla : Paola Scaccabarozzi , giornalista professionista e divulgatrice scientifica, collabora da anni con diverse testate, tra cui D Repubblica, Airone, Oggi, occupandosi di salute, psicologia e scienza. Ha ...

Viva il Messico! Viaggio a colori nelle città coloniali : GuanajuatoSan Miguel de AllendeViaggio nel Messico colonialeViaggio nel Messico colonialeSan Miguel de AllendeGuanajuatoGuanajuatoViaggio nel Messico colonialeQuerétaroMoreliaNell’altopiano fertile del Bajío, tra i due versanti della Sierra Madre in Messico, riecheggia ancora il mito di El Dorado. Da Hernán Cortes in poi, spedizioni di europei, perlopiù spagnoli, hanno battuto pianure, laghi e valli che attraversano la regione centrale del ...

Razzisti ed estremisti - appartengono al mondo di Brenton Tarrant : Viaggio nella galassia dei suprematisti bianchi - di U. De Giovannangeli - : Il mondo dei Tarrant è il mondo dei "suprematisti bianchi", che possono contare su oltre 1022 siti che fanno riferimento a idee e pratiche razziste, che indottrinano e addestrano, in Rete, gli ...

"Le spose di Maggio" - cercasi fotografie Viaggio nel tempo sulle orme di Pessina : 'Le spose di Maggio. Le spose a Maggio. Matrimoni e curiosità di un piccolo paese di montagna': questo il titolo della curiosa iniziativa promossa da Marialuisa Invernizzi , titolare dell'agriturismo '...

Gal Terre del Primitivo : Viaggio nella natura e nell'olio extravergine d'oliva - oggi e domani Ultimo week end di attività gratuite tra Sava - ... : Domenica 17 marzo una mattinata da vivere con un tour nel mondo dell'olio extravergine di oliva. Prima tappa, il Museo dell'olio di Sava, ricco di strumenti legati agli antichi mestieri. La visita ...