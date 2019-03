Venezia-Avellino Serie A basket | dove vederla in streaming o in tv

Basket - 23a giornata Serie A 2019 : Cremona-Milano e Venezia-Avellino le partite più attese in un turno ricco di scontri diretti : Andrà in scena tra sabato 23 marzo e domenica 24 marzo la 23a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. La regular season è ormai entrata nel vivo e anche la classifica sta cominciando ad assumere una fisionomia ben definita. Milano conserva stabilmente la testa della classifica, con Venezia che si sta dimostrando l’unica formazione in grado di poter impensierire gli uomini di Simone Pianigiani. Dieci sembrano invece le ...

Basket - serie A Venezia piega Milano e la avvicina in vetta - Avellino aggancia Cremona : ROMA - Colpo Venezia a Milano. Al Mediolanum Forum la Reyer rimonta l'Olimpia nell'ultimo minuto e mezzo e con un tap-in di Bramos porta a casa il big match della 22/a giornata della serie A di Basket ...

Basket - Serie A 2019 - 22a giornata : Colpo Venezia - espugnata Milano! Avellino aggancia Cremona al terzo posto - tutto invariato in zona salvezza : Al Mediolanum Forum di Assago succede quello che nessuno s’aspetta: il big match della 22a giornata di Serie A vede il successo dell’Umana Reyer Venezia, che è la prima squadra italiana, in questa stagione, ad espugnare il campo dell’A|X Armani Exchange Milano. E’ questa la principale notizia di questo turno, particolare per via della disputa delle partite integralmente nella giornata di oggi. FIAT TORINO-SEGAFREDO VIRTUS ...

Risultati Serie A Basket 22ª Giornata – Venezia batte l’Olimpia Milano : Avellino vince e agguanta Cremona ko a Varese : Venezia vince il big match contro l’Olimpia Milano, Avellino batte Reggio Emilia e agguanta Cremona, sconfitta a Varese: i Risultati della 22ª Giornata di Serie A La 22ª Giornata della Serie A di Basket regala grandi emozioni e diversi Risultati importanti e inaspettati. Dopo il successo nel lunch match della Virtus Bologna che sbanca il PalaRuffini di Torino, gli occhi sono puntati sul big match di Giornata, Olimpia Milano-Venezia. ...

Basket Serie A - Avellino rimonta dal -23 e batte Varese. Ok Cremona e Venezia : ROMA - Dopo l'anticipo del sabato sera tra Trieste e Pesaro , la Serie A di Basket riparte dal lunch match tra Brindisi e Torino . In campo anche Avellino - Varese , Cantù - Bologna e Cremona - ...

Basket - 21^ giornata Serie A 2019 : Cantù ingrana la sesta e si rilancia in zona playoff - vittorie per Cremona - Avellino e Venezia : Restano soltanto due partite alla conclusione della 21^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Nel pomeriggio di oggi sono andate in scena quattro sfide, aperte tutte dal commosso ricordo di Alberto Bucci. Venezia e Cremona hanno rispettato le attese della vigilia superando Sassari e Pistoia e confermandosi in seconda e in terza posizione. Successo importantissimo per Avellino, che è salita al quarto posto avendo la meglio ...

Serie A basket – Venezia non dà scampo a Sassari - Cremona e Cantù sorridono : Varese ko ad Avellino : Nella ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket, Venezia si avvicina momentaneamente a Milano: vittorie per Cremona e Cantù Seconda vittoria consecutiva per Venezia che, nella ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket, supera in scioltezza Sassari con il punteggio di 98-90. Una vittoria importante che permette ai lagunari di avvicinarsi momentaneamente alla capolista Milano, impegnata domani nel posticipo di ...

Basket - Serie A : Venezia salva a Pesaro - Bologna schianta Avellino : Dopo la vittoria di Trento nell'anticipo e in attesa del posticipo del lunedì Pistoia-Milano, sei partite domenicali per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Tony Taylor, 13 punti per ...

Basket - Serie A : Venezia - rimonta thrilling a Cantù - Bologna travolge Avellino : ROMA - La Virtus Bologna aggancia Varese con 20 punti dopo diciotto giornate di Serie A. Netto l'88-66 della squadra di Sacripanti che dà spettacolo al Pala Dozza con 19 punti di M'Baye e 15 di ...

Serie A Basket - 18ª Giornata – Bologna stende Avellino - Venezia passa di misura a Pesaro : Bologna batte Avellino, Venezia passa di misura contro Pesaro in trasferta: i risultati delle sfide del pomeriggio della 18ª Giornata di Serie A La domenica pomeriggio della Serie A di Basket si apre subito con due sfide interessanti per la zona Playoff. Apre le danze la Virtus Bologna, impegnata in casa contro Avellino. Emiliani che mantengono il fattore campo vincendo per 88-66, trascinati da da Mbaye (19 punti). Per Bologna è il 10° ...