Scontro tra auto sulla Ticinese | un ferito

Cina - l'ultimo Scontro tra vicepremier. Salvini gela Di Maio : 'Lui ha il diritto di parlare, io come Ministro dello Sviluppo Economico ho il dovere di fare i fatti. Solo oggi, qui, sono stati firmati accordi del valore di 2,5 miliardi. Questi sono i fatti che mi ...

Scontro tra auto - morti tre ragazzi : ANSA, - BRINDISI, 23 MAR - Tre giovanissimi sono morti in un incidente stradale che ha coinvolto nella notte due auto sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco, in provincia di ...

Scontro tra auto - morti tre ragazzi : ANSA, - BRINDISI, 23 MAR - Tre giovanissimi sono morti in un incidente stradale che ha coinvolto nella notte due auto sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco, in provincia di ...

Ciao Darwin - utero in affitto : Scontro acceso tra Luxuria e Povia : Il cantante ha detto la sua sulla pratica dell'utero in affitto diffusa anche tra i vip, ma Vlamidir Luxuria si è risentita...

Ciao Darwin vs La Corrida - Paolo Bonolis in grande spolvero batte Carlo Conti. Scontro tra Luxuria e Povia : Da una parte Carlo Conti, dall’altra Paolo Bonolis. Da una parte La Corrida con il debutto fissato in radio 51 anni fa, dall’altra Ciao Darwin che si mostrava al pubblico per la prima volta nel 1998. La sfida accesissima del venerdì sera potrebbe aprire lunghi dibattiti sulla tv che ritorna e non innova ma dovrebbe anche far riflettere sulla forza di format capaci di resistere a vere e proprie rivoluzioni televisive. La leggerezza ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : entrano in scena Spagna e Svizzera - Scontro diretto importante tra Svezia e Romania : Le Qualificazioni per gli Europei 2020 di Calcio sono entrate nel vivo con lo svolgimento della prima giornata per 7 gironi, mentre quest’oggi sarà il turno degli ultimi 3 raggruppamenti che completeranno la prima tornata di incontri di questa finestra per le Nazionali. Oltre all’attesissimo esordio dell’Italia a Udine con la Finlandia, ci sono sette match in programma che cominceranno a partire dal primo pomeriggio e che ...

"Darei due calci in c...". Poi è Scontro tv tra Mussolini e il senegalese : ' Prima di tutto voglio dire che tutti i senegalesi d'Italia e del mondo si sono allontanati da questa persona e l'anno condannata - ha detto - Però non mi piace il fatto che lei accusi i senegalesi. ...

Scontro frontale tra due autobus - almeno 60 morti : almeno 60 persone sono morte a causa dello scentro tra due autobus nella regione meridionale di Bono, nel Ghana. A quanto riferisce la polizia locale, i due mezzi si sono scontrati frontalmente, intorno alle 2 di notte. A quanto reso noto dalla polizia, l'incidente si e' verificato nella regione del Bono, a circa 430 chilometri di distanza dalla capitale, Accra. "I due veicoli stavano viaggiando in direzione opposte quando e' avvenuta la ...

Nel Pd lo Scontro tra correnti è tutt'altro che terminato : L'elezione a segretario di Nicola Zingaretti ha sopito lo scontro tra le correnti, ma il fuoco sembra covare ancora sotto la cenere. Lo si è visto non appena è sembrato che il neo segretario aprisse a una alleanza con i fuoriusciti dal Pd, da Roberto Speranza a Pierluigi Bersani, per le elezioni Europee. Una pioggia di dichiarazioni contrarie è arrivata dal Senato dove il gruppo Pd è saldamente in mano ai renziani. E questo ...

Brindisi - Scontro tra auto e mezzo pesante : morti due chef di 36 e 25 anni mentre vanno a lavoro : Francesco Lobefaro, 36 anni, e Giuseppe Marzio, di 25, stavano andando a lavoro quando si sono scontrati con la loro auto contro un mezzo agricolo sulla strada statale 16 tra Ostuni e Montalbano. Uno faceva lo chef e l'altro era il suo aiutante in un ristorante che stavano raggiungendo per lavorare in serata.Continua a leggere

Malivore protagonista del finale di Legacies tra le rivelazioni su Landon e uno Scontro epico (video) : Il momento del gran finale di Legacies è ormai vicinissimo e dopo quello che si è scoperto su Landon, anche il penultimo episodio dello spin off di The Vampire Diaries e The Originals, è riuscito a mettere insieme nuove, sconvolgenti, verità. Ancora una volta tutto è legato proprio al giovane amato da Hope che adesso vuole risolvere le questioni irrisolte del suo passato e non solo dopo quello che ha scoperto sulla madre ma adesso anche sul ...

Lotta di nomine in Essilor - Luxottica dietro lo Scontro tra Del Vecchio e i soci francesi : Milano. Quando alla fine di novembre del 2018 Leonardo del Vecchio brindò al debutto sulla Borsa di Parigi di “Essilux”, il diminutivo che lui stesso aveva dato al gigante mondiale dell'occhialeria nato dalla fusione tra Essilor e Luxottica, disse che non occorre avere la maggioranza per detenere il

Si allunga la striscia di morti sulle strade molisane. Nello Scontro frontale a San Polo Matese muoiono Angelo Iorio e Annalisa Salvati : Uno scontro frontale, avvenuto questa mattina, 21 marzo 2019, intorno alle ore 7,45 lungo la Strada Statale 17, all'altezza dello svincolo di San Polo Matese, tra una Mercedes Station Wagon e un Suv ...

"Esporre la bandiera Ue" - "Non lo farò". Ed è Scontro tra Prodi e Salvini : Nel mondo coi nostri valori ', scrive su Twitter. Ma Salvini mette a tacere così lo spirito europeista dell'ex premier: ' Non esporrò la bandiera dell'Unione europea. Se anche ne avessi avuta l'...