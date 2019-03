Palinsesti Rai primavera | tra le novità ' A raccontare comincia tu' con Raffaella Carrà

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) Sono finalmente usciti i nuovitelevisivi primaverili per la Rai. Tante, conferme e graditi ritorni. Ma andiamo passo per passo a scoprire tutto ciò che vedremo dal 31 marzo al 1° giugno 2019 su Rai 1, Rai 2 e Rai 3.Tutti gli show e le fiction in arrivo su Rai 1 Partiamo dalla prima rete Rai per eccellenza, Rai 1. Al venerdì è già in onda la nuova edizione de "La Corrida" con Carlo Conti, che andrà avanti fino al 17 maggio.Arriverà inoltre da giovedì 28 marzo per 6 puntate la serie tv "Mentre ero via" con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno per la regia di Michele Soavi. La fiction ha come protagonista Monica (Vittoria Puccini) che in un grave incidente ha perso il marito Gianluca e l'amante Marco. La donna, dopo quattro mesi di coma, si risveglia ma non ricorda più nulla di quello che è successo negli ultimi otto anni. La sua memoria difatti è ferma alla nascita ...

