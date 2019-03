Miami | Federer batte Albot in rimonta Fuori Zverev | Cilic e Khachanov

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Federer vince soffrendo - clamorosa eliminazione di Zverev : Si sono completati i match del secondo turno al torneo ATP Masters 1000 di Miami. Ha sofferto tanto, ma alla fine ha vinto Roger Federer, che ha perso il primo set contro il moldavo Radu Albot e poi ha vinto in rimonta al terzo dopo oltre due ore di gioco. Un successo che permette a Federer di conquistare il terzo turno, dove ora affronterà il serbo Filip Krajinovic, che ha evitato il derby svizzero in Florida. Infatti il numero 103 del mondo ha ...

