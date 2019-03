In Giappone la puntualità è fondamentale

Autista di autobus non monta la rampa per far salire un disabile e lo lascia a terra per evitare ritardi : ecco gli effetti dell’eccessiva puntualità Giapponese : Il Giappone, si sa, ‘funziona’ bene grazie alla precisione con cui è scandita la vita dei suoi cittadini. Ma il troppo, a volte, stroppia. Un Autista di autobus, infatti, non ha accolto un passeggero disabile perché aveva solo 30 secondi disponibili sulla tabella di marcia prima di proseguire il suo percorso. Il fatto è avvenuto nella prefettura di Chiba. Il conducente, per non rischiare di arrivare in ritardo, non ha caricato il ...