Il calcio alla playstation diventa una scuola social

Johan Cruijff - l'uomo che ha saputo stupire il calcio fino alla fine : La magia del calcio continua quando vedi vincere la Nuova Primavera azzurra di Roberto Mancini e andare a rete Barella e Keane. La poetica del calcio ritorna quando rileggi Osvaldo Soriano, Giovanni Arpino ed Eduardo Galeano. La memoria del calcio ti commuove, ti prende il cuore quando pensi ai miti del passato, ai campioni che hanno illustrato, sul verde del prato, la bellezza infinita del pallone. Il 24 marzo 2016 (Olanda-Germania oggi in suo ...

calcio a 5 - Città di Massa rovina la festa alla capolista : ... in occasione della partita di Serie D tra la Massese e la capolista Pianese, dove riceverà dai locali un riconoscimento per aver portato in alto il nome dello sport apuano durante le Final Eight di ...

calcio - esordio positivo per l'Italia sul palcoscenico d'Europa : 2-0 alla Finlandia : l'Italia di Mancini protagonista di un esordio positivo alle qualificazioni degli europei di Calcio: 2-0 alla Finlandia a Udine. Un gol per tempo, il più classico dei risultati. In rete Barella e Kean (il primo nato nel nuovo millennio a segnare in Nazionale).

Sconfitta dalla Turchia - la Federcalcio albanese esonera il ct Panucci : Roma - La Federcalcio albanese ha esonerato Christian Panucci . Al ct italiano è stata fatale la Sconfitta per 2-0 con la Turchia nelle qualificazioni all'Europeo del 2020. Nel comunicare di aver ' ...

Nazionale calcio - stasera la sfida alla Finlandia : Il coraggio non gli manca, e neppure la fiducia nei giovani azzurri. Roberto Mancini si tuffa nelle eliminatorie europee lanciando il 19enne Moise Kean, attaccante vercellese di origini ivoriane. Il ...

Sassari calcio Latte Dolce : palla a mister Stefano Udassi - presentazione gara contro Cassino : Il Sassari calcio Latte Dolce si prepara ad affrontare la seconda trasferta consecutiva lungo un calendario che, dopo il Flaminia, propone ai biancocelesti l’ostacolo Cassino. Proprio il Cassino, pesce d’acqua alta che si agita parecchio ai bordi della zona playoff, è una delle squadre più belle viste quest’anno giocare al Vanni Sanna, formazione costruita per vincere, rinforzata per convincere e lanciata ...

Di Francesco alla Fiorentina/ calciomercato : dopo l'esonero a Roma una nuova chance : Di Francesco alla Fiorentina è un'idea che circola in queste ore e che potrebbe portare il tecnico ad avere una seconda chance dopo l'esonero a Roma.

calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Piatek regala la vittoria alla Polonia. Poker dell’Olanda - il Belgio batte la Russia : Oggi si è svolta la prima giornata delle Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio con dieci partite in programma. Tra i risultati odierni spiccano le vittorie di Olanda, Croazia, Belgio e Polonia, mentre la Scozia è stata sconfitta a sorpresa dal Kazakistan. L’Italia scenderà invece in campo sabato contro la Finlandia. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal Gruppo I dove il Belgio ha battuto 3-1 la Russia grazie ad ...

Non si vive di solo… calcio! Del Piero si dà alla ristorazione - l’ex Juventus rileva un locale a Milano : Del Piero si dà alla ristorazione: non solo calcio nella vita dell’ex attaccante, Alessandro pronto a rilevare un locale a Milano Alessandro Del Piero amplia i propri affari. Dopo aver aperto il ristorante ”Numero 10” a Los Angeles circa un anno fa, l’ex calciatore della Juventus pare sia intenzionato a rilevare un locale in zona Piazza Gae Aulenti a Milano. Secondo la rivista ‘Chi’, lo sportivo non si ...

La festa del papà nel calcio : da Alberto e Daniele De Rossi alla dinastia dei Blind : E il mondo del calcio non fa eccezione , con i tantissimi figli d'arte chiamati spesso all'ingrato compito di non far rimpiangere chi li ha preceduti. Un affare di famiglia, come quello di quei ...

calciomercato - Griezmann abbattuto dopo l’esclusione dalla Champions : medita il trasferimento al Barca! : Calciomercato, Antoine Griezmann e l’Atletico Madrid a fine stagione potrebbero lasciarsi, un addio che sembrava potersi concretizzare già l’anno scorso L’amara eliminazione in Champions League contro la Juventus potrebbe portare a un divorzio tra Antoine Griezmann e l’Atletico Madrid a fine stagione. A quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’ il Barcellona è pronto a puntare ...

calciomercato - Alexis Sanchez ai saluti con lo United : anche il Milan si iscrive alla corsa : Alexis Sanchez si appresta a lasciare il Manchester United e in Italia molti club hanno drizzato le orecchie in vista del Calciomercato estivo Il Milan del nuovo corso targato Elliott, sta lottando per approdare in Champions League nella prossima stagione. In caso di qualificazione, il club rossonero è pronto a copiosi investimenti per rendere la squadra ancor più competitiva in vista di impegni di spessore sempre maggiore. Nelle ultime ...

Napoli-Udinese 4-2 - le pagelle di calcioWeb : bene Mertens - male Allan [FOTO] : 1/37 Cafaro/LaPresse ...

Federcalcio Usa sorpresa dalla causa per discriminazione intentata dalle giocatrici della nazionale : ... assicurando di essere già al lavoro con loro per "risolvere la questione" e fare in modo che tutti si concentrino poi sulla Coppa del mondo che avrà inizio il 7 giugno in Francia. "Crediamo che l'...