Gravina | la A in Cina? Per ora no

Gravina : “Niente Cina - la Serie A si gioca in Italia” : (ANSA) – ROMA, 22 MAR – “La Serie A in Cina? No, il campionato si gioca in Italia, per questo si chiama italiano”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un’intervista a Rai Sport, chiude all’idea – nata in ambienti della Lega di Serie A – di far disputare una partita del massimo campionato in Cina, nell’ambito dell’accordo che verrà discusso domenica. “E’ un ...

