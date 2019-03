Ciclismo | Aru dovrà essere operato | niente Giro d' Italia

Ciclismo - Aru deve operarsi alla gamba sinistra - addio al Giro d'Italia : Il momento buio di Fabio Aru ha finalmente una spiegazione, legata a un problema fisico che lo costringerà a sottoporsi a un intervento chirurgico: salta dunque la partecipazione alla Volta a ...

Ciclismo – Infortunio Aru - il sardo non nasconde la sua rabbia : “sono sollevato - ma… che periodo nero!” : Le parole di Fabio Aru dopo l’annuncio della UAE Emirates sul problema fisico che costringerà il sardo a sottoporsi ad un intervento chirurgico Un terribile colpo per Fabio Aru: il sardo è costretto ad un lungo stop a causa di un problema alla gamba che lo costringe a sottoporsi il prima possibile ad un’operazione chirurgica. Dopo il ritiro dalla Parigi-Nizza, il corridore della UAE Emirates dovrà quindi rinunciare anche alla ...

Ciclismo - Fabio Aru non sarà al via del Giro d’Italia 2019! Il corridore sardo verrà operato all’arteria iliaca nei prossimi giorni : Non c’è pace per Fabio Aru. Dopo un 2018 da incubo e un avvio di stagione segnato dal proseguire delle difficoltà, il corridore italiano avrebbe dovuto tornare in sella domani per l’inizio della Vuelta a Catalunya 2019 con l’obiettivo di ritrovare la condizione migliore in vista del Giro d’Italia. Nulla di tutto ciò però potrà verificarsi dal momento che il 28enne sardo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico nei ...

Ciclismo - Fabio Aru non sarà al via del Giro d’Italia 2019! Il corridore sardo verrà operato all’arteria iliaca nei prossimi giorni : Non c’è pace per Fabio Aru. Dopo un 2018 da incubo e un avvio di stagione segnato dal proseguire delle difficoltà, il corridore italiano avrebbe dovuto tornare in sella domani per l’inizio della Vuelta a Catalunya 2019 con l’obiettivo di ritrovare la condizione migliore in vista del Giro d’Italia. Nulla di tutto ciò però potrà verificarsi dal momento che il 28enne sardo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico nei ...

Ciclismo - Giuseppe Saronni su Aru : ‘La pressione gli è tornata contro’ : Il 2019 sarà un anno chiave per Fabio Aru. Dopo una stagione da incubo il corridore sardo sta cercando faticosamente di risollevarsi e tornare ai vertici delle corse a tappe. Le prime uscite stagionali non sono state particolarmente incoraggianti, visto che la sua Parigi Nizza si è conclusa con un ritiro dopo un paio di tappe in cui era arrivato tra gli ultimi. Giuseppe Saronni ha parlato a lungo del suo corridore, rivelando come la situazione ...

Ciclismo - Fabio Aru riparte dal Giro di Catalogna : “Ho voglia di fare bene - sto meglio dopo il ritiro alla Parigi-Nizza” : Fabio Aru ci riprova ed è pronto per tornare in sella dopo essersi ritirato alla Parigi-Nizza. Il Cavaliere dei Quattro Mori aveva abbandonato la corsa a tappe in terra francese lo scorso 12 marzo a causa di un senso di nausea e di debolezza ma non molla e si rilancia, lo vedremo all’opera durante la Vuelta Catalunya che scatterà il prossimo 25 marzo e si concluderà il 31 marzo. La corsa a tappe in terra iberica è molto ostica ed è il modo ...

Ciclismo - risultati Elite-Under 23 : il Team Colpack vince a cronometro - Venchiarutti domina la Popolarissima : La stagione 2019 degli Elite-Under 23 italiani prosegue con due arrivi di caratura nazionale: in Veneto nel circuito della “104ma Popolarissima” a Treviso e in Toscana con la “Cronosquadre della Versilia Michele Bartoli” a Forte dei Marmi. Andiamo a vedere i risultati. Il friulano Nicola Venchiarutti si aggiudica in volata la “104ma Popolarissima”. Il velocista del Cycling Team Friuli riesce ad aggiudicarsi la ...

Ciclismo - Gianni Savio su Fabio Aru : “Era un grande scalatore. I fatti dicono che dobbiamo parlare al passato” : Fabio Aru sta attraversando il momento peggiore della carriera, il Cavaliere dei Quattro Mori sembra essere entrato in un tunnel da cui è davvero molto difficile uscire. Sembra essere molto lontano quel ragazzo capace di indossare la maglia gialla al Tour de France 2017 mettendo in difficoltà addirittura Chris Froome: il ritiro forzato al Giro d’Italia a causa di diversi problemi fisici, delle criticità riscontrate all’ultima Vuelta ...

Ciclismo - Fabio Aru si ritira dalla Parigi-Nizza : Fabio Aru, ciclista della UAE Emirates, si ritira dalla Parigi-Nizza a causa di problemi di nausea e debolezza che lo hanno costretto al forfait Fabio Aru si ritira dalla Parigi-Nizza. Il corridore sardo del team UAE Emirates ha gettato la spugna nel corso della terza tappa odierna, 200 km da Cepoy a Yzeure. La sua squadra ha spiegato che Aru è alle prese con la nausea e uno stato di debolezza. La corsa transalpina è stata particolarmente ...

Ciclismo - Giuseppe Martinelli : “Aru deve ripartire da zero. Nibali può vincere il Giro. Vorrei Formolo in squadra” : ESCLUSIVA OA SPORT – Oltre 30 anni di carriera da direttore sportivo e un numero di campioni, cresciuti al suo fianco, che hanno fatto la storia del Ciclismo. Stiamo parlando di Giuseppe Martinelli, dirigente del Team Astana dal 2010, che ci racconta di questo inizio stagione più che mai brillante da parte della formazione kazaka, e le ambizioni per le corse che contano. Ma anche una visione personale sui fari del Ciclismo italiano: ...

Ciclismo - tutto il cuore di Fabio Aru : donata una bicicletta a Papa Francesco - il ricavato per un progetto di carità : Fabio Aru ha donato la sua bicicletta Colnago a Papa Francesco al termine dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI a cui il sardo ha assisto nella giornata odierna. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha poi dichiarato all’Osservatore Romano che il ricavato della vendita all’asta, stimato in almeno 9000 euro, sarà destinato a un progetto di carità. Il 28enne, che ha già fatto il proprio debutto stagionale e che è desideroso di ...

Ciclismo - Paolo Tiralongo : ‘Non si può negare che Aru abbia avuto sfortuna’ : Le prime uscite di Fabio Aru e della UAE Emirates nella stagione 2019 danno una certa fiducia. Lo scalatore sardo e la sua squadra sono reduci da un 2018 da dimenticare, ma durante la pausa invernale hanno operato molti cambiamenti che sembrano dare già dei buoni frutti. Il Team ha rinnovato il suo staff tecnico e medico alzando il livello di esperienza e competenza specifica, aggiungendo anche un nuovo campione come Fernando Gaviria e diversi ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Nibali e Aru possono vincere il Giro d’Italia - speriamo nel successo in una Classica” : La stagione di Ciclismo è appena incominciato con le prime gare tra Argentina, Australia e Maiorca ma è già tempo di pensare ai grandi appuntamenti. Il CT Davide Cassani ha fatto le carte al nostro movimento quando mancano poco più di tre mesi all’inizio del Giro d’Italia, c’è grande attenzione sulle nostre stelle come Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Gianni Moscon, Elia Viviani e altri azzurri che vogliono fare bene in questo ...

Ciclismo - Challenge Maiorca : Landa inizia con un incidente - Fabio Aru tra i migliori : inizia nel modo peggiore il 2019 di Mikel Landa. Durante la prima prova della Challenge Maiorca lo scalatore spagnolo ha subito l’ennesimo incidente della sua carriera, cadendo poco prima dell’inizio della salita conclusiva. La corsa si è poi selezionata con gli scatti prima di Guillaume Martin e poi di Jesus Herrada, che è andato a vincere. Si è rivisto anche un buon Fabio Aru, ottavo e in grado di tenere il ritmo dei più forti, tra i quali ...