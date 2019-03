20 anni di «Matrix» in 20 curiosità

vanityfair

(Di domenica 24 marzo 2019) Brandon Lee doveva interpretare NeoNessuno voleva fare NeoWild Wild NeoGary Oldman doveva essere Morpheus Jean Reno doveva essere L’agente Smith «Conosco il Kung Fu»Il collo di NeoSe Trinity ci lascia una cavigliaBullet TimeIl Bullet Time prima diCome si diventa l’ElettoI cellulari diIl codice diI costumi diGli iconici occhiali da sole diFatti, non paroleI colori diLe ripresecome Dark City di Alex Proyasè un plagio?Preparatevi a schivare i proiettili a colpi di moviola perché «è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso», ventidopo. Il cervellotico fanta-cult concepito dagli allora fratelli Andy e Larry Wachowsky (oggi le sorelle Lana e Lilly) debuttò nelle sale statunitensi il 24 marzo 1999. Vincitore di quattro Oscar (di cui uno agli effetti speciali di John Gaeta, Janek Sirrs, Steve Courtley e Jon Thum) The, ...

