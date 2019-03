Tesla Model Y | prezzi a partire da 57 mila euro Ma arriva solo tra 2 anni – FOTO

Tesla Model Y - da oggi puoi configurarla e ordinarla (con 2000 euro) : (Foto: Tesla) Grazie al debutto del configuratore apposito sul sito localizzato nella nostra lingua, è possibile ordinare e personalizzare Tesla Model Y in Italia secondo le preferenze personali. La nuova vettura elettrica recentemente presentata da Elon Musk a San Francisco sarà a disposizione del Bel Paese nelle sue versioni a trazione posteriore con batteria di lunga durata (Rear-Wheel Drive Long Range), a trazione integrale con doppio ...

Tesla Model Y - In Italia a partire da 57.980 euro : A una settimana esatta dalla presentazione della Model Y, la Tesla ha ufficializzato i listini Italiani della nuova Suv compatta. Il quarto Modello della Casa di Elon Musk è già ordinabile in tre versioni con prezzi a partire da 57.980 euro: l'inizio della produzione è previsto per il 2021. Al lancio, come già visto per la Model 3, saranno disponibili unicamente le versioni Long Range, in questo caso con trazione posteriore o con l'integrale ...

Tesla - Prezzi aggiornati per tutti i modelli : Come annunciato, la Tesla ha aggiornato nuovamente i propri listini, introducendo nuove versioni e rincarando lievemente i Prezzi di alcuni modelli. Il costruttore californiano ha rivisto anche la propria offerta italiana, eliminando le varianti più performanti, le Ludicrous Performance, e la più economica delle Model S, la Standard Range. Nonostante l'incremento dei Prezzi, i listini risultano comunque nettamente inferiori a quelli in vigore ...

Mercato auto - la Tesla Model 3 è già l’elettrica più venduta d’Italia : Analizziamo il successo commerciale della nuova Tesla Mode 3 ad appena un mese dal suo debutto Il Mercato italiano delle auto elettriche è ancora piuttosto immaturo, considerando i numeri ancora esigui fatti dalle vetture a zero emissioni, ma negli ultimi tempi si sta smuovendo qualcosa di grosso grazie all’arrivo di nuovi ed interessanti Modelli. La novità di maggiore spicco è certamente il debutto sul Mercato italiano della nuova Model 3 ...

Tesla Model 3 - Con un aggiornamento migliorano le prestazioni : La Tesla ha rilasciato un nuovo aggiornamento software che migliora le prestazioni di tutte le Model 3. Con il nuovo firmware 2019.8.2, installabile over-the-air, l'accelerazione e la velocità massima delle berline elettriche sono state incrementate. Oltre a questo le compatte possono ora sfruttare anche la funzione Summon, per muovere la vettura dall'esterno facendola uscire dai parcheggi più stretti, e la modalità Sentry, che tramite le ...

Tesla - che disastro! La nuova Model Y ha deluso le aspettative : Il potenziale successo di Tesla Model Y potrebbe erodere le quote di mercato della Model 3 Cattive notizie per la californiana Tesla. Il ribasso sul Nasdaq di New York ha addirittura sfiorato il 5% a causa della delusione del mercato in seguito alla presentazione della nuova Model Y. Ci si aspettava di più dal suv che in realtà non ha rivelato grandi sorprese: “Nel complesso, abbiamo trovato l’evento alquanto deludente e senza ...

Tesla - Il titolo crolla in Borsa - la Model Y delude le attese : Seduta di Borsa fortemente negativa per la Tesla: il ribasso sul Nasdaq di New York è arrivato a sfiorare il 5% prima di mettere a segno un leggero recupero. La Casa californiana sembra avere deluso un mercato che si aspettava moltissimo dalla nuova Model Y presentata nel corso della notte italiana. Nessuna sorpresa. Nel complesso la maggior parte degli analisti specializzati nel comparto auto si dichiarano insoddisfatti per l'assenza di ...

Tesla Model Y - Tutti i dettagli della Suv elettrica : La Tesla Model Y si è fatta attendere anche nel suo giorno più importante, quello della presentazione ufficiale al Design Studio di Palo Alto, in California, durante la quale sono stati svelati anche i prezzi e le date d'uscita del nuovo Modello. Dopo un lungo countdown durato settimane, lo show di presentazione della nuova Suv elettrica è iniziato con oltre 20 minuti di ritardo, facendo scatenare l'ironia dei social: d'altronde, come ricordato ...

Tesla Model Y - svelato il Suv elettrico da 7 posti : Un debutto in grande stile per l'ultima arrivata di casa Tesla, la Model Y, è crossover compatto 100% elettrico. A dare i dettagli del nuovo Modello di Suv ecologico l'istrionico Elon Musk: sarà disponibile in varie configurazioni ma quello che è importante è la durata della carica, la Model Y può infatti percorrere fino a 450 chilometri prima di richiedere una ricarica delle batterie. Musk ha poi annunciato i prezzi che partono da 39mila ...

Model Y - la nuova Tesla in arrivo nell'autunno del 2020 : La Tesla Model Y venderà più di Model S , Model X e Model 3 messe insieme, parola di Elon Musk , CEO di Tesla Motors . La nuova auto del marchio statunitense uscirà negli USA nell'autuno 2020, mentre ...

Tesla Model Y - un mix tra sport utility e crossover : Elon Musk , CEO e di Tesla Motors , è convinto: la Tesla Model Y venderà più di Model S , Model X e Model 3 messe insieme. La nuova auto del Marchio statunitense richiama sia il SUV, sia la berlina ...

Tesla Model Y - al debutto il crossover basato sulla piattaforma della “3” : La nuova scommessa commerciale di Elon Musk si chiama Tesla Model Y, nuovo crossover a trazione 100% elettrica che promette, insieme alla Model 3, di dare una svolta decisiva al giro d’affari del costruttore californiano. “Penso che venderemo più Model Y che Model 3, S e X insieme” ha detto Elon Musk durante la presentazione dell’auto: ciò la dice lunga sulla aspettativa di Tesla, quasi pronta a superare il traguardo del primo milione di ...