ilfogliettone

(Di sabato 23 marzo 2019) Sulla A13 Bologna Padova, nel tratto tra Ferrara nord e Ferrara sud in direzione di Bologna, e' avvenuto un incidente tra unvettura ed una moto. Nello scontro, avvenuto all'altezza del chilometro 36, il passeggero della moto ha perso la vita e il pilota è rimasto. Sul luogo, dove si registrano 2 chilometri di coda, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, il personale distrade per l'Italia della Direzione di Tronco di Bologna e le pattuglie della Polizia Stradale che hanno disposto il blocco temporaneo del traffico per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso.Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 501 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla ...

ilfogliettone : Incidente: muore motociclista, ferito conducente auto - - antonioolivier5 : Tragedia in moto: muore un motociclista - LecceSette : Tragedia sulla Casarano-Ugento: muore giovane motociclista -