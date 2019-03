Lecce-Ascoli 7-0 | il recupero è da record | i tifosi marchigiani via a metà primo tempo

Lecce-Ascoli - standing ovation per Scavone : Si sta giocando il recupero valido per il campionato di Serie B tra Lecce e Ascoli, partita sospesa dopo il terribile scontro del centrocampista Manuel Scavone con il calciatore portato fuori in ambulanza. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il calciatore, adesso Lecce ed Ascoli sono in campo per il recupero. Nel primo tempo dominio per i padroni di casa, dopo 28 minuti il risultato è già di 4-0, in rete Tabanelli, Petriccione, La ...