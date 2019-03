Ius soli | Delrio | “Ci mancò coraggio di mettere fiducia Zingaretti dia battaglia”

Salvini “risponde” a Ramy : “Vuole lo Ius soli? Si faccia eleggere e potrà cambiare la legge” : Matteo Salvini riga dritto sullo Ius Soli. A margine del Forum di Confcommercio a Cernobbio il ministro ha ribadito la sua posizione sulla legge sulla cittadinanza: “A Ramy piacerebbe? Lo potrà fare quando verrà eletto”, ha detto facendo riferimento a uno dei ragazzini coinvolti nel dirottamento del bus guidato da Ousseynou Sy.Continua a leggere

Il Pd strumentalizza l'attacco al bus. E torna alla carica sullo Ius soli : Le nuove idee del nuovo Pd? Le stesse di quello precedente (e perdente). Il Partito Democratico cambia il pelo, ma non perde il vizio. Dopo l'attentato all'autobus da parte di un senegalese, invece di dibattere su come migliorare i controlli sulla concessione della cittadinanza italiana, la sinistra riapre nuovamente il dibattito sullo Ius soli. Ancora. Le nuove idee del nuovo Pd? Le stesse di quello precedente (e perdente). Il Partito ...

Delrio : "Ius soli? Ci è mancato il coraggio" : "Noi del centrosinistra dovevamo essere più coraggiosi: dovevamo mettere la fiducia sullo ius soli. Adesso con Zingaretti mi auguro che riprenderemo la battaglia". Lo ha affermato il capogruppo del Pd ...

Salvini : lasciamo Ius soli alla sinistra - cittadinanza non è premio : "E' scontato che non si riapre il discorso sullo ius soli, lo lasciamo alla sinistra". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "La cittadinanza si merita, si conquista. ...

Giorgia Meloni a L'aria che tira : "Contraria allo Ius soli. La cittadinanza non può essere un automatismo" : "Sono contraria allo ius soli, la cittadinanza non può essere un automatismo". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, considera "un'azione di propaganda" la richiesta di conferire lo ius soli ai ragazzini-eroi protagonisti del salvataggio dell'

