Inter | l’ex De Boer lancia bordate | “avevo a che fare con un gruppo marcio”

calcioweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2019) L’esperienza sulla panchina dell’non è stata di certo positiva, adesso l’allenatore Deal club nerazzurro, ecco le pesanti dichiarazioni alla testata dei Paesi Bassi Voetbalzone, il tecnico parla di ‘marcio’. “Volevo cambiare l’a struttura e la cultura perché quel club non aveva vinto nulla per molto tempo. Mi sono completamente immerso in questo, volevo davvero lavorare con i giocatori. Avevo a checon unmarcio, ma non mi è stato permesso di buttare fuori alcuni giocatori. In esso avrei dovuto premere un po’ più forte l’acceleratore. Se vuoi causare un cambiamento, devile cose all’inizio. Forse volevo essere troppo amico di tutti”.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo, l’ex De...

capuanogio : ?? Su #Repubblica la ricostruzione di come è andato in pezzo lo spogliatoio #Inter, diviso in tre bande. La degrada… - CalcioWeb : #Inter, l'ex #DeBoer lancia bordate: 'avevo a che fare con un gruppo marcio' - FcInterNewsit : Choutos e l'Inter: 'Un onore far parte di quella rosa, Mancini era il mio idolo. Sono stato fortunato' -