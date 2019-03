I rapper Traffik e Gallagher per rapina ai fan che chiedevano autografo e aggressione a

Roma - ai domiciliari i trapper Gallagher & Traffik. “Rapinati e picchiati tre adolescenti che volevano un autografo” : Erano stati avvicinati da tre ragazzini per farsi un selfie e farsi firmare qualche autografo. Per tutta risposta hanno sfoggiato i tirapugni e li hanno rapinati dei telefonini, minacciandoli. Scappando, hanno pure preso a pugni un bengalese di 50 anni che non c’entrava nulla nella vicenda. Per questo sono finiti agli arresti domiciliari i cantanti Gabriele Magi e Gianmarco Fagà, noti al pubblico come Gallagher & Traffik, rispettivamente 23 ...

Gallagher e Traffik - i rapper arrestati a Roma : rapinati 4 fan - picchiato un bengalese : Hanno aggredito con un tirapugni e li rapinati dei loro telefoni cellulari tre fan che li avevano riconosciuti all'uscita della stazione Termini lo scorso 23 febbraio. Le tre vittime della...

Roma - giovane dà di matto per strada : è il trapper Traffik - il video diventa virale : Da qualche ora il trapper Romano Traffik è tornato al centro delle cronache del rap-web, ancora una volta il merito non è delle sue canzoni, ma di un breve video che lo immortala mentre dà in escandescenze nel centro di Roma, che in queste ore si sta viralizzando on line. Se la settimana scorsa a far discutere era stata la clip in cui era possibile vedere il cantante, durante un suo live, mentre lanciava un microfono sul pubblico, dopo essere ...