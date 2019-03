Dal commercio al calcio | ecco cosa la Cina si aspetta da noi

Marshmallow ritirati Dal commercio : l’allerta del Ministero della Salute : Ikea ha ritirato dal mercato il dolce ‘Sötsak skumtopp’ da 180 grammi “perché nell’elenco degli ingredienti non è indicata chiaramente la presenza dell’allergene del latte”. Lo comunica il sito del Ministero della Salute nella pagina web. “Il consumo del prodotto non presenta alcun rischio per le persone non allergiche o non intolleranti al latte o ai suoi componenti – sottolinea Ikea in una nota ...