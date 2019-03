Ciclismo | Alaphilippe fa sua la Milano Sanremo | delusione Sagan

Ciclismo : Milano-Sanremo ad Alaphilippe : Al secondo posto si è piazzato il belga Oliver Naesen, mentre in terza e quarta posizione si sono classificati due ex campioni del mondo, Michal Kwiatowski e Peter Sagan. Migliore degli italiani ...

Ciclismo - Milano-Sanremo ad Alaphilippe : 17.15 Si risolve con una bellissima volata lunga la 110.ma edizione della MilanoSanremo (291km): a braccia alzate, sul traguardo di via Roma,c'è il grande favorito della vigilia,il francese Julian Alaphilippe che trionfa (con una tattica perfetta nei 6km finali) davanti al belga Naesen, il polacco Kwiatkowski e Peter Sagan.Ottavo Vincenzo Nibali,campione uscente e migliore degli italiani Decimo Trentin, deludente Elia Viviani. Un plauso alla ...

Ciclismo - Milano-Sanremo : LIVE : trionfa il favorito Alaphilippe : Il campione del mondo Valverde tra i primi, con Nibali e Sagan in testa alla Cipressa. Astana in testa al gruppo a 24 km, Sagan alla ruota di Valverde intorno alla ventesima posizione. Aggancio: a 25 ...

Ciclismo - Milano-Sanremo : Viviani e Alaphilippe su tutti - il borsino dei favoriti : Sarebbe storico, comunque, un campione del mondo non vince la Sanremo dal 1983. Dylan Groenewegen, Jumbo-Visma, L'Olanda manca all'appello dal 1985, Kuiper,. Quattro vittorie stagionali per il ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico : Viviani gioca di squadra - tappa ad Alaphilippe : Julian Alaphilippe , Deceuninck - Quick-Step, ha vinto la sesta tappa della Tirreno-Adriatico , 195 km da Matelica a Jesi. Il francese si è imposto in volata davanti a Davide Cimolai, Israel Cycling ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico : Julian Alaphilippe trionfa in volata nella seconda tappa! : Julian Alaphilippe conquista la seconda tappa della Tirreno-Adriatico : il francese della Deceuninck-Quick Step batte Van Avermaet e Bettiol in volata Dopo la consueta cronosquadre che ha aperto la corsa nella giornata di ieri, vinta dalla Mitchelton-Scott con Michael Hepburn leader, la Tirreno-Adriatico è proseguita quest’oggi con la seconda tappa. La ‘Corsa dei due Mari’ quest’oggi ha visto battagliare i corridori ...

Ciclismo - Strade Bianche a Alaphilippe : battuto Fuglsang in volata : JULIAN Alaphilippe ha vinto la Strade Bianche e la sua è tutto tranne che una vittoria sorprendente. Non lo è nemmeno l'assenza di italiani nei primi quindici, migliore è Canola, 16°,, in un gara su ...