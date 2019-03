Bio | il 63% degli italiani disposti a spendere fino al 10% in più

meteoweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2019) Una sempre maggiore attenzione del consumatore italiano al prodotti biologici. Perché fa bene alla salute, all’ambiente, in più è anche buono. Tanto che la maggior parte è disposto aanche di più per acquistare un prodotto biologico.E’ quanto emerge da una recente indagine condotta dall’istituto triestino Swg. Secondo il sondaggio il 16%acquista sempre o spesso biologico e il 54% qualche volta. I motivi sono l’attenzione alla salute per 64%, all’ambiente (56%), e il gusto migliore per il 24%. E ben il 63%intervistati e’ disposto aal 10% in piu’ per comprare un prodotto biologico.Inoltre, pur di avere la sicurezza di mangiare veramente bio il 28%diventa produttore di un proprio orto sul balcone o il terrazzo di casa. Mentre il 17% del campione intervistato e’ interessato a ...

LiguriaBT : #Travel #news dal mondo: Bio, 63% italiani disposti a spendere fino al 10% in più -> - italiavev : #Travel #News: viaggiascopriTV: Bio, 63% italiani disposti a spendere fino al 10% in più -> -