Ambiente | Anci Sardegna | “La Regione vieti l’uso della plastica sulle spiagge”

meteoweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2019) L’propone alladi seguire l’esempioPuglia, che ha anticipato di due anni la direttiva comunitaria con cui dal 2021 lamonouso sarà bandita dalle spiagge per difendere il mare dall’inquinamento. Per il primo anno si potranno usare solo le bottiglie di“Laè un’isola che fonda partesua ricchezza dall’economia del mare in gran parte legata al turismo”, evidenzia il presidente regionale dell’Associazione dei Comuni, Emiliano Deiana, citando il caso pugliese.“Sarebbe un ottimo segnale se anche la, dopo un confronto partecipativo con i comuni costieri (sui controlli, sui fondi per far rispettare l’ordinanza, per i percorsi educativi delle comunità, per i cartelli informativi e pubblicitari) con gli operatori del settore e con i rappresentati del ...

COLDIRETTITOSCA : RT @AnciToscana: In @regionetoscana si parla di #piccolicomuni, #biodiversità e #ambiente con @SymbolaFondazio e @COLDIRETTITOSCA. AnciTosc… - simonegheri : RT @AnciToscana: In @regionetoscana si parla di #piccolicomuni, #biodiversità e #ambiente con @SymbolaFondazio e @COLDIRETTITOSCA. AnciTosc… - AnciToscana : In @regionetoscana si parla di #piccolicomuni, #biodiversità e #ambiente con @SymbolaFondazio e @COLDIRETTITOSCA. A… -