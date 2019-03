Sicilia | agricoltura | al via il progetto per un uso sostenibile dell’acqua

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Una mappatura delle pratiche di irrigazione esistenti e delle esigenze delle aziende, un monitoraggio dello stress idrico degli agrumeti realizzato con i droni, un impianto pilota di irrigazioneTutto per incentivare un usodell’acqua in agrumicoltura, dalla produzione alla trasformazione degli agrumi. E’ questo l’obiettivo del“A.C.Q.U.A. – Agrumicoltura Consapevole della Qualita’ e Uso dell’Acqua”, promosso dal Distretto Agrumi die dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Universita’ di Catania con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.Il, che ha appena preso il via e si concludera’ nel 2020, si sviluppa attraverso una serie di interventi e la realizzazione di un impianto pilota di irrigazione. “Puntiamo a ...

