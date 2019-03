Sesso per cinque ore di fila e droga | 32enne muore di infarto davanti al partner

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) La chiamavano “La Bestia”. E’ morta dopoore diininterrotto e dopo aver assunto. Secondo quanto riportato da La República, la donna, 32 anni, stava avendo un rapporto sessuale con un uomo in un hotel di Cali, nel sud della Colombia, quando ha cominciato a sentirsi male. Nonostante il malessere, si era detta determinata a continuare il tour de force ma poco dopo è arrivato l’che ha spezzato la vita della giovane, conosciuta a Cali con il nome de “La Fiera”. Secondo quanto riportato da El Pais, il suo, visto che i soccorsi tardavano ad arrivare, l’avrebbe trasportata subito in taxi all’ospedale del Valle ma quando è arrivata non c’era più niente da fare e i medici non hanno potuto che costatarne il decesso per arresto cardiocircolatorio. Il corpo della donna non ha retto all’eccessivo ...

MattiaBriga : Grazie @RtVecchio per la divertente intervista su @leggoit di questa mattina ! Potete leggerla qui ??… - MattiaBriga : Anche oggi è un giorno buono per la #sessochallenge ?? Posta un video sulle tue IG Story mentre canti #sesso e tagg… - MattiaBriga : ?? Oggi alle 14 fuori il video di #sesso ?? Regia : @AmbrogioLorenzo ?? vi aspetto su Instagram per rispondere Live a… -