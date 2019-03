Rui Costa | ' Con CR7 i bianconeri hanno fatto un triplice affare'

Blastingnews

(Di venerdì 22 marzo 2019) Manuel Rui, ex centrocampista della Fiorentina e del Milan e attuale ds del Benfica, nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato del connazionale Cristiano Ronaldo, della Juventus e della Serie A. La Vecchia Signora ai quarti di Champions League affronterà l'Ajax, squadra contro la quale ha perso il Benfica anche a causa di un po' di sfortuna. Ma in generale gli olandesi sono pericolosi perché possono contare sui giovani talenti, come De Ligt, che corrono e sanno andare oltre i propri limiti. Isono favoriti solo se non sottovaluteranno gli avversari.Ronaldo e la Serie A Con Cristiano Ronaldo, il club di Agnelli già forte è diventato irresistibile per cui è seriamente candidato alla vittoria finale. CR7 oltre ad essere il top degli attaccanti è una persona umile e torna sempre nella sua terra natia. L'intervistato non si è stupito che abbia lasciato il ...

forumJuventus : Joao Couto, primo maestro di CR7: 'Ronaldo ripeteva in continuazione di voler diventare il migliore al mondo' ???… - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: Joao Couto, primo maestro di CR7: 'Ronaldo ripeteva in continuazione di voler diventare il migliore al mondo' ??? https:/… - ilmionapoli : Benfica, il ds Rui Costa: “Spero in una finale di Europa League contro Ancelotti” -