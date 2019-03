Milena Vukotic | chi è la concorrente di Ballando con le stelle

termometropolitico

(Di venerdì 22 marzo 2019): chi è ladicon leè una delle attrici teatrali e di cinema più amate e seguite in Italia. Vincitrice di un Nastro d’argento e più volte candidata al David di Donatello. È conosciuta principalmente per aver interpretato il ruolo di Pina, moglie del ragioniere Ugo Fantozzi nella saga “Fantozzi” di Paolo Villaggio , e per quello di nonna Enrica nella serie televisiva “Un medico in famiglia”.: chi è e carrieraè nata il 23 aprile del 1935 a Roma, da padre commediografo di origine montenegrina e madre pianista italiana., fin da piccola, si è dedicata allo studio della danza classica e della recitazione, sia in Italia e sia in Francia. Ma dopo aver fatto esperienza nel Grand Ballet du Marquis de Cuevas, ha deciso di dedicarsi solo alla carriera di attrice.Attrice minuta e ...

vluccio : RT @GiuseppeGarau: @Useppe00 Il successo travolgente delle partecipazioni di Milena Vukotic al cinema popolare hanno distratto molti dal fa… - infoitcultura : Ballando con le Stelle, svelati altri due concorrenti: c'è anche Milena Vukotic - shavitjager : è l’abitudine che parla ma insomma Lino Banfi e Milena Vukotic sono fatti per stare insieme anche nella vita reale -