Bus Milano | autista tentò strage anche due giorni prima | «Bloccato da una prof»

Bus in fiamme a Milano - pm : “Ousseynou Sy resti in carcere - può colpire ancora” : Chiedono Ousseynou Sy, il 47enne che due giorni fa ha dirottato il bus che guidava con 51 bambini e tre adulti a bordo e poi gli ha dato fuoco, resti in carcere perché c’è il “rischio di reiterazione del reato”. È quanto scrivono nella richiesta di custodia cautelare in carcere i pm di Milano Alberto Nobili e Luca Poniz, titolari dell’inchiesta per sequestro di persona e strage. Da fonti della procura si esclude, come ...

AutoBus in fiamme a Milano - il Viminale : "Più controlli sugli autisti" : Autobus in fiamme a Milano, il Viminale: "Più controlli sugli autisti" Dopo il sequestro dei 51 ragazzini da parte del conducente sulla Paullese arriva la stretta del ministero: un avviso a tutti i prefetti richiama alla puntuale applicazione della normativa vigente per il rilascio e il rinnovo delle ...

Bus Milano - autista tentò la strage anche due giorni prima : «Bloccato da una prof» : dal nostro inviato CREMA Il materiale, dicono gli investigatori, l'aveva acquistato da un po'. Le fascette da elettricista per immobilizzare gli ostaggi, l'accendigas per far saltare in...

Bus Milano - il ministro Bussetti : "Mai più pregiudicati e ubriachi a scuola" : "Hanno affrontato una situazione drammatica con una straordinaria lucidità, mantenendo sangue freddo. Meritano il nostro rispetto e la nostra ammirazione". Marco Bussetti , ministro dell'Istruzione ed ...

Ramy - Samir e gli altri : la telefonata dei bambini eroi sull'autoBus in fiamme a Milano - Sky TG24 - : Samir ha finto di non avere il telefono e lo ha nascosto. Ramy è riuscito a chiamare il 112. Suo padre, di origine egiziana, chiede ora la cittadinanza italiana per il figlio. Viminale pronto a farsi ...

Incendio autoBus Milano - l'audio della telefonata dell'attentatore al 112 - : In un audio i momenti più drammatici del sequestro dei 51 studenti sulla Paullese. L'autista Oyssenou Sy urla ai carabinieri: "Ho cosparso il pullman di liquido infiammabile"

Bus dirottato a Milano - chi è l'autista Ousseynou Sy che aveva premeditato una strage : Chi è l'autista del bus che ha provocato il terrore sequestrando gli studenti? Ousseynou Sy, una vita passata in sordina, un matrimonio finito male, con una separazione burrascosa e degli...

Bus incendiato a Milano - diamo la cittadinanza a Rami. E torniamo a parlare di ius soli : Bene ha fatto il Viminale a decidere di concedere la cittadinanza italiana a Rami, il ragazzino 13enne che grazie al suo sangue freddo ha evitato una strage nel bus incendiato a Milano. Il caso di Rami non deve però rimanere un caso isolato. Non occorre compiere gesti coraggiosi (non userei il termine “eroici” che mi pare esagerato oltreché abusato), per essere italiani, altrimenti rimarrebbero in pochi nel nostro Paese. Rami in Italia ci è nato ...

