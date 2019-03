U&D | Armando offende Luisa | ' Quanto sei brutta' | scoppia la polemica sul web

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) In queste ore Uomini e Donne è finito al centro di unalegata alla versione Trono Over. Alcuni telespettatori, infatti, hanno chiesto alla redazione di prendere dei provvedimenti nei confronti di un cavaliere che ha palesemente offeso una dama.Si tratta diche, nella puntata del dating-show trasmessa il 20 marzo, si è reso protagonista di alcune esternazioni che non sono affatto piaciute al pubblico in studio e nemmeno a quello da casa. L'uomo, infatti, si è rivolto in maniera piuttosto brusca nei confronti di: "Mettiti la maschera che sei più carina mascherata". A questo punto il cavaliere, invece di stemperare la tensione, ha proseguito rincarando la dose: "Di donna non hai nulla, per questo gli uomini ti scartano. Guardasei"....

ACAjaccio : L'AC Aiacciu susteni u cullittivu @ParlemuCorsu pà a so manifistazioni di u 23 di marzu à parta da 3 ori! - JeanGuyTalamoni : Per a salvezza di a nostra #lingua è per una sucetà bislingua, portu tuttu u mo sustegnu à l’iniziativa di… - Betclic : Di Maria contre Man U // Di Maria contre Marseille #PSGOM -