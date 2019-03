Texas | sacerdote avrebbe abusato di un' anziana signora mentre le dava l' estrema unzione

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) E' una vicenda alquanto assurda quella che arriva dal, e precisamente dalla città di Austin, dove uncattolicodi unache si trovava in punto di morte. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale il religioso, Gerold Langsch, di 75 anni,compiuto il misfatto lo scorso ottobre. Negli scorsi giorni il prete è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e presto dovrà comparire a processo. Nel frattempo, in attesa che il procedimento legale cominci, è stato rilasciato su pagamento di una cauzione.Presunto abuso durante l'Secondo quanto riferito anche dai familiari della presunta vittima dell'abuso, il prete si era recato a casa dellapoiché i congiunti temevano per la sua vita. La donna stava male nello scorso ottobre, le sue condizioni si sarebbero aggravate tutto ad un tratto, per cui la ...

flvrntl : Austin, Texas. Sacerdote abusa di un’anziana mentre le dà l’estrema unzione. ?? Non era olio! -