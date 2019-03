Live-Non è la D’Urso | al secondo appuntamento arriva un importante calo di ascolti | Wanna

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) Alunper glidi “-Non è la D’Urso”, il talk show del mercoledì sera di Canale 5 è stato visto da appena 2.331.00 telespettatori con il 13,95% di share in onda fino a notte fonda. La serata è stata vinta da Alessandro Siani con il film in replica “Si accettano miracoli” seguito su Rai1 da 3.295.000 e il 14,39%, così come hanno portato a casa ottimi risultati la serie tv “La porta Rossa 2” su Rai2 con il 12,4% di share e “Chi l’ha visto?” con quasi il 10%.Rispetto al debutto il contenitore condotto e ideato da Carmelita, come la chiamano i suoi fan, ha perso per strada più del 3% di share e quasi quasi 400 mila telespettatori. In sovrapposizione, prendendo in considerazione l’orario in cui altre reti erano accese in contemporanea, Canale 5 finisce addirittura al ...

matteosalvinimi : Non avrei mai pensato di intervenire per un'accusa di SEQUESTRO DI PERSONA ma lo faccio volentieri perché da mesi l… - RadioItalia : Pronti per #RADIOITALIALIVE con @IRAMAPLUME ? H21:10 on air su RadioItalia, RadioItaliaTv e streaming. Un'intervist… - carmelitadurso : Grazie al direttore @aldovitali e @tvsorrisi ?????? Non vedo l’ora di partire con Live - #NoneLadUrso!!! ??????… -