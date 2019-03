Intel 9th generazione in arrivo nel secondo quarto del 2019

surface-phone

(Di giovedì 21 marzo 2019) Breve comunicato per segnalare l’annuncio da parte didegli ultimi processori di nonainneldelL’annuncio è arrivato nel corso dell’evento GDC ed è stato sottolineato come tale processore possa essere performante per i videogiocatori.I processori i9 infatti permetteranno agli utenti di avere un’esperienza di gioco unica e potranno allo stesso tempo registrare e proiettare le sessioni di gioco senza risentire alcuna latenza o scatto.Verranno comunque rilasciati maggiori dettagli nei mesi successi.Restate sintonizzati.

