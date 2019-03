Galaxy A50 arriva in Italia sullo store di Amazon

Samsung Galaxy A50 arriva finalmente in Italia : disponibile su Amazon al prezzo di 359 - 90 euro : Samsung Galaxy A50 (2019) arriva in Italia: è acquistabile su Amazon al prezzo di 359,90 euro, ma purtroppo la spedizione è prevista tra 1-3 settimane L'articolo Samsung Galaxy A50 arriva finalmente in Italia: disponibile su Amazon al prezzo di 359,90 euro proviene da TuttoAndroid.

La capacità della batteria di Samsung Galaxy A90 sarà inferiore a quella di Galaxy A50 e A70 : Secondo le ultime indiscrezioni Samsung Galaxy A90 potrebbe avere una batteria con una capacità inferiore rispetto a Galaxy A50 e A70.

Samsung Galaxy A50 e Redmi Note 7 si aggiornano con miglioramenti alla fotocamera : Samsung Galaxy A50 e Redmi Note 7 si aggiornano ricevendo entrambi miglioramenti al comparto fotografico. Per il primo è in rollout la versione A505FDDU1ASC1 con patch di sicurezza di marzo, per il secondo la MIUI 10.2.7.0.

Samsung Galaxy A50 è in arrivo in Europa a 349 euro : Samsung Galaxy A50 sarà disponibile sui mercati europei a partire dal 18 marzo ad un prezzo di listino di 349 euro, secondo l'operatore lituano Tele2.

La politica di aggiornamento di Samsung Galaxy A30 e A50 tra major release e patch di sicurezza : Samsung rivela quale sarà la politica di aggiornamento dei nuovi smartphone di fascia media Galaxy A30 e A50. Ecco ogni quanto riceveranno le patch di sicurezza e quali release di Android dovrebbero vedere.

Samsung Galaxy A50 è lo smartphone che sfida la concorrenza cinese giocando sul prezzo : Samsung si presenta al Mobile World Congress 2019 con un nuovo smartphone di fascia intermedia, il Galaxy A50. Liquidati i top di gamma in un evento dedicato, alla fiera di Barcellona l'attenzione è focalizzata sull'ampia fascia di utenti con un budget inferiore a 400 euro. La caratteristica principale del nuovo modello infatti è il prezzo. Per fronteggiare la concorrenza agguerrita di Huawei e Xiaomi, l'azienda sud coreana ...

Samsung Galaxy A30 e A50 non sono affatto male - speriamo in un buon prezzo (video anteprima) : Abbiamo provato Samsung Galaxy A30 e Samsung Galaxy A50, futuri medio gamma che arriveranno in primavera nel nostro paese. Belli, compatti e con qualche sorpresa su batteria e sicurezza, ve li mostriamo nella nostra video anteprima.

Samsung Galaxy A30 e Galaxy A50 sono ufficiali : due ottimi smartphone di fascia media : Mentre a Barcellona impazza il MWC 2019, Samsung annuncia i nuovi Samsung Galaxy A30 e Galaxy A50, con doppia e tripla fotocamera posteriore.

Ecco le ultime anticipazioni sui Samsung Galaxy A50 - A30 e M30 : A quanto pare, il Samsung Galaxy A50 sarà lanciato anche nella colorazione Prism White già vista con il Samsung Galaxy S10. Ecco tutti i dettagli

Questo potrebbe essere il look di Samsung Galaxy A50 con schermo Infinity-U : Dopo aver scoperto le probabili specifiche tecniche di Samsung Galaxy A50, tocca all'aspetto estetico e alla data di presentazione di Galaxy M30.

La serie Galaxy A non è morta : ecco le specifiche dei Samsung Galaxy A50 - Galaxy A30 e Galaxy A10 : Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 e Galaxy A10 sono protagonisti di un'importante indiscrezione: è trapelato un foglio che ne riporta le specifiche complete.

Nuovi dettagli sul pieghevole Galaxy Winner e i medio gamma M30 e A50 : Samsung Galaxy Winner potrebbe essere il nome giusto per lo smartphone pieghevole? Intanto emergono Nuovi dettagli su Galaxy A50 e Galaxy M30.

Samsung Galaxy A50 da FCC : ecco dimensioni e schermo : Samsung Galaxy A50 passa da FCC, mostrando un display da 6,22 pollici e dimensioni generose: scopriamo gli ultimi dettagli sul nuovo smartphone di casa Samsung.

Samsung Galaxy A50 potrebbe avere display Infinity-V e tripla fotocamera : Samsung Galaxy A50 potrebbe avere un display Infinity-V con notch a goccia e una tripla fotocamera posteriore: ecco ciò che possiamo dedurre dalle immagini del presunto telaio.