Formula E Sanya 2019 | orari tv e streaming | dove vedere l’E-Prix

termometropolitico

(Di giovedì 21 marzo 2019)tv el’E-Torna in Cina laE, torna nel nuovissimo circuito diil quale ha visto finora cinque vincitori diversi. Sarà la volta di un sesto vincitore? Intanto scopriamo glitv epoterla gara, anche in: palinsesto difficile da gestire causa fusoo? Sicuramente glidi gara sono molto proibitivi per coloro i quali non sono esattamente dei mattinieri. Il programma diè così strutturato: le prove libere 1 si svolgeranno dalle ore 00:30 fino alle 1:15, sabato 23 marzo. La visione sarà possibile anche su YouTube. Le prove libere 2 sono programmate per le 02:35 fino alle 03:05, sempre sabato 23 marzo e sempre disponibili su YouTube. Per le qualifiche e la superpole ci sarà la diretta solo su Eurosport dalle 04:20 fino alle 05:25, di ...

Capharol1 : RT @SmilexTech: ?? Si avvicina il sesto weekend stagionale del campionato del mondo di @FIAFormulaE. Si corre nella nella provincia di Haina… - F1News_Marcuss : La Nissan e.dams in Cina è chiamata ad un pronto riscatto ?? di Alessandro P - spontonc : RT @SmilexTech: ?? Si avvicina il sesto weekend stagionale del campionato del mondo di @FIAFormulaE. Si corre nella nella provincia di Haina… -