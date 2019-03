Ecco Life DnaTest | il test genetico che rivela intolleranze e sensibilità alimentari

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il nostro DNA ci rende unici e influenza la risposta individuale a ciò che mangiamo., il nuovo pacchetto di nutrigenetica dibrain, è solo il primo passo verso la medicina personalizzata. Isono in grado di analizzare i geni che predispongono all’insorgenza della celiachia, dell’intolleranza al lattosio e alcuni geni chiave coinvolti nel metabolismo di caffeina, nichel, alcol e sale.“La lineaproposta dabrain”, gruppo leader nella medicina di laboratorio con 270 laboratori e centri di analisi su tutto il territorio italiano, “consente di conoscere le caratteristiche genetiche individuali, e può favorire la comprensione del proprio metabolismo”spiega la dott.ssa Laura Cardarelli, specialista in Genetica Medica e Responsabile di GeneticaMedica e Biologia Molecolare del Gruppobrain. “È importante ...

