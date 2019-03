E´ il primo giorno di primavera | ma a Castelvetrano piove!

trapaniok

(Di giovedì 21 marzo 2019); ildi, ma aPiovono arresti e perquisizioni. Ed ancora una volta c´è una parte della politica locale coinvolta. La Città si sveglia ...

matteosalvinimi : Ousseynou Sy li ha legati e minacciati urlando: 'Da qui non esce vivo nessuno!'. Ma come si fa??? Poteva essere una… - stanzaselvaggia : A quelli che dicono “Ecco, la risorsa senegalese voleva uccidere dei bambini italiani, fortuna che c’è stato il bam… - robertosaviano : Verrò processato per aver definito Salvini #MinistroDellaMalaVita e buffone. Ribadisco il mio giudizio su di lui e… -