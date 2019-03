Cisl | Per la Ragusa-Catania serve l' unione

Sciopero edilizia - Melchionna - Cisl - : l'emergenza è la Lioni - Grottaminarda. : Domani 15 marzo è stato proclamato uno Sciopero di 8 ore e una manifestazione a Roma di tutti i lavoratori del settore dell'edilizia. " La giornata di mobilitazione nasce con l'intento di dare un ...

Comune Ragusa - vertenza personale pulizia : interviene la Fisascat Cisl : vertenza dei lavoratori che si occupano delle pulizie degli immobili comunali di Ragusa. interviene la Fisascat Cisl per fare chiarezza su intervento

Siracusa - esecutivo unitario con i segretari di Cgil - Cisl e Uil : "determinare priorità per il rilancio di economia e occupazione" : ... per determinare le priorità di intervento in una programmazione di rilancio dell'economia e dell'occupazione". "Il progetto di ripresa " hanno concluso " non può prescindere dalla collaborazione tra ...

Calabria - Russo - Cisl - : "Piano di investimenti pubblici per rilanciare occupazione" - : Che anzi quotidianamente inanella nuove crisi aziendali con ripercussioni sul già precario mondo del lavoro". Lo afferma Tonino Russo, segretario generale di Cisl Calabria. "Gli ultimi dati diffusi ...

Reddito cittadinanza - per Cgil-Cisl-Uil ci sono criticità e criteri iniqui : Sul Reddito di cittadinanza Cgil, Cisl e Uil confermano "tutti gli elementi di criticità". I sindacati ritengono "inaccettabile" il vincolo di residenza pari a 10 anni "per il suo profilo discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri" e "ancor meno possiamo condividere l'emendamento approvato in Senato che, in deroga alle disposizioni vigenti, condiziona l'accoglimento della richiesta di beneficio, per i cittadini provenienti da Paesi ...

Fca - gli scioperi spaccano il fronte sindacale : scontro tra Fiom Cgil e Fim Cisl : La verita' e' che la Fiom a Pomigliano non ha il coraggio di dire ai lavoratori che il mondo del lavoro non e' piu' quello del 1970, ma anzi con atteggiamenti da preistoria sindacale, mette a ...

Fca - Fim-Cisl : a maggio primi investimenti a Pomigliano per Alfa : Torino, 26 feb., askanews, - Parte a maggio l'investimento a Pomigliano d'Arco per la produzione del nuovo modello C-suv Alfa Romeo e aumentano da 10 a 12 i turni settimanali per far fronte a una ...

Pensioni - la riforma non basta - Cgil - Cisl e Uil chiedono Quota 41 per tutti i lavoratori : Oggi é certamente una giornata importante per il Dl 4/2019 e dunque per la riforma previdenziale per almeno due motivi principali, da un lato il 'decretone' verrà oggi presentato al Senato per essere esaminato, dall'altro é in corso da stamane l'atteso incontro tra il Governo e le parti sociali, che proporranno importanti modifiche al testo, non ritenendo la Quota 100 una misura sufficiente a quello che viene definito dai vicepremier 'il ...

"Per una nuova Europa" : la Cisl di Marche e Umbria ad Assisi per parlare di economia e immigrazione : ... su 'Le sfide della convivenza tra demografia e immigrazioni' e Marcello Signorelli , docente dell'Università degli Studi di Perugia, su 'Quale futuro per l'Europa: l'economia, la moneta'. Un'...

Fp-Cisl : 'Di Cosimo faccia chiarezza su mancati pagamenti Perdonanza e bandi-lampo Luci d'Artista' : La prima riguarda il mancato pagamento, fino ad oggi, di decine e decine di artisti e gruppi musicali che si sono esibiti negli spettacoli dell'Aquila suona e dei Cantieri dell'immaginario. Il lavoro,...

Fp-Cisl : “Di Cosimo faccia chiarezza su mancati pagamenti Perdonanza e bandi-lampo Luci d'Artista" : L'Aquila - “L'ex assessore alla cultura del comune dell'Aquila, Sabrina Di Cosimo, faccia chiarezza sul mancato pagamento degli artisti ingaggiati per “L'Aquila suona” e “I cantieri dell'immaginario”, manifestazioni inserite nella passata edizione della Perdonanza celestiniana e sui bandi per le Luci D'Artista, che sono stati espletati in pochissimi giorni, con una sola ditta interpellata e con compensi altissimi”. ...

Pensioni sindacati - documento unitario Cgil Cisl e Uil sul taglio per decreto : “Vogliono limitare nostra azione” : limitare la libertà sindacale. Sarebbe questo l’intento della proposta di intervento sulle Pensioni dei sindacalisti. Lo sostengono Cgil, Cisl e Uil che si sono espressi sull’emendamento del Movimento 5 Stelle al cosiddetto decretone – proposto e al momento ritirato -, in un documento unitario riportato dall’Ansa. Sottolineando che la norma “si sostanzia nell’intento di comprimere in modo significativo la libertà di ...

Lavoro - la Filca Cisl Umbria si prepara allo sciopero del 15 marzo : Un'analisi di prospettiva, la sua, che ha visto far riferimento alla questione dell'ambiente, alla sostenibilità dell'economia circolare, del welfare integrativo aziendale e territoriale e del ...

MANOVRA - Cisl : NOI PERPLESSI NEL MERITO E NEL METODO : E restano aperti tutti i fronti, nell'economia e nella società. 'Al governatore dice chiediamo di iscrivere all'ordine del giorno dell'agenda del governo, il tema del confronto con sindacati e ...