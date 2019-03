Balata a Lecce-Ascoli | targhe alle due società nel pre partita

calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Nel pre gara di, recupero della 22a giornata della Serie BKT in programma sabato 23 marzoore 18, il presidente della Lega B Mauroconsegnerà dueai presidenti delle due, Saverio Sticchi Damiani e Giuliano Tosti. Un gesto che vuole essere un ringraziamento ma soprattutto una testimonianza per un comportamento, quello dei due club, che lo scorso primo febbraio in accordo con la Lega B e il suo presidente rinviarono la gara e anteposeroragioni dello spettacolo la salute di Manuel Scavone, che perse i sensi dopo uno scontro di gioco, e la preoccupazione di staff, tifosi e degli altri giocatori turbati per le condizioni del compagno/collega.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloduenel preCalcioWeb.

CalcioWeb : #Balata a #LecceAscoli, targhe alle due società nel pre partita - PrimaPaginaOn : Durante #LecceAscoli il presidente della B Balata donerà targa di ringraziamento alle società #Balata #Tosti Ascoli… - PrimaPaginaNews : Verranno consegnate per ricordare il comportamento tenuto dai club dopo l’infortunio a Manuel Scavone: ‘Anteposti i… -